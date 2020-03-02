Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2020» в Санкт-Петербурге: Как подать заявку

В Санкт-Петербурге продолжается прием заявок студентов вузов и ссузов на участие в XXVIII региональном конкурсе «Российская студенческая весна» - мероприятие большого проекта «Россия - страна возможностей». Победители фестиваля будут включены в состав делегации Санкт-Петербурга на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет с 20 по 25 мая 2020 года в Ростове-на-Дону.

Фестиваль проводится в 4 этапа:

- до 5 апреля 2020 года включительно - заочный отборочный этап (прием заявок);

- до 20 апреля 2020 года - городской отборочный тур (просмотр и отбор творческих коллективов и исполнителей);

- 26 апреля 2020 года - проведение финального шоу – гала-концерта фестиваля и награждение победителей в КСК Сибур Арена.

- С 20 мая по 25 мая 2020 - формирование региональных делегаций; национальный финал фестиваля в Ростове.

В рамках подготовки к фестивалю будут выбраны амбассадоры учебных заведений. Для участников конкурса пройдут мастер-классы и открытые встречи. Проект положения фестиваля представлен в документах официальной группы фестиваля в Вконтакте.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим номинациям:

- Музыкальное направление: инструментальное исполнение; народный вокал; академический вокал; джаз; эстрадный вокал; эстрадная авторская песня; бардовская песня; рэп; бит-бокс.

- Танцевальное направление: танец народный; эстрадный танец; классический танец; уличные танцы современный танец; бально-спортивный танец; чир данс шоу.

- Театральное направление: художественное слово; эстрадная миниатюра; драматический театр малых форм.

- Оригинальный жанр: цирковое искусство; иллюзия; оригинальный номер; пантомима; театр пластики; искусство костюма и моды.

- Видео: игровой ролик; музыкальный клип; социальный ролик; анимационный ролик; документальный ролик.

- Журналистика: видеорепортаж; радиопередача; публикация; фоторепортаж; видеоблог.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо до 31 марта подать заявку на сайте.