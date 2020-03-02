Топ-5 беспроигрышных идей подарков к 8 Марта

Что подарить любимой девушке, жене, сестре, бабушке или коллеге? Этот вопрос не дает мужчинам покоя задолго до женского праздника, ведь так хочется, чтобы подарок был красивым, полезным и, конечно, вызывал приятные эмоции.

В поисках таких презентов мы обратили внимание на петербургскую классику - изделия из фарфора, поэтому за подарками к 8 Марта отправились в магазины Императорского фарфорового завода.

Для мамы

Подарки для мам мы всегда выбираем с особыми чувствами, чтобы не просто порадовать самого дорогого человека, но и показать свою любовь. С этой задачей идеально справятся сервизы из кобальтовой коллекции предприятия. В таком исполнении это уже не просто посуда, а настоящий символ заботы и благодарности. Кобальтовая коллекция давно считается лицом Императорского фарфорового завода. Коллекция постоянно пополняется работами современных художников (например, чашками новой формы), а значит, у вас всегда будет возможность добавить к подарку маме еще один предмет.

Для любимой

Хотите поделиться своими чувствами или рассказать о них впервые? Для этого подойдут изящные изделия из тонкостенного костяного фарфора. Созданные замечательными скульпторами и художниками, они гармонично сочетают классические формы с изысканной росписью и имеют поистине драгоценный вид. Белоснежный изящный (толщина стенок изделий не превышает миллиметра!), но при этом крепкий и обладающий мелодичным звоном фарфор станет волшебным подарком. Ручная работа придает этим чашкам и сервизам ту неповторимость, которая и сегодня восхищает ценителей прекрасного. К слову, рецептура тонкостенного костяного фарфора была изобретена именно на Императорском фарфоровом заводе.

Для сестры

Для одних сестра - подруга на всю жизнь, для других - защитница и верная опора. В любом случае праздник - это дополнительный повод сказать ей о своих чувствах и сделать приятный подарок. И необязательно сервиз: из фарфора производят много стильных украшений для интерьера.

«Авангардный» фарфор – подарок на все времена. Фото: ИФЗ.

Обратите внимание на коллекции «Авангард» и «Анималистика». В каждой представлены авторские произведения скульпторов и художников разных эпох. Останется лишь выбрать то, что подойдет именно вашему близкому человеку.

Для бабушки

Чем старше мы становимся, тем важнее для нас семья. Все чаще хочется собираться за столом, пить ароматный чай или кофе и общаться. А как приятно, если не только общение, но и посуда при этом вызывает радость… Присмотритесь к чайному сервизу в русском стиле.

Таким подарком очень просто порадовать бабушку. Фото: ИФЗ.

Основу этой коллекции составляет богатое наследие народного художника России А. В. Воробьевского, который органично объединил Императорский фарфор с русским фольклором. Не менее интересна Традиционная коллекция, в которую входят произведения с классической и цветочной росписью, созданные художниками завода в разные годы XX века. Такие изделия украсят дом и сделают его уютнее.

Радуем мам, бабушек и коллег. Фото: ИФЗ

Для коллег

Угодить с подарком деловым партнерам или руководителю - отличный шанс не только порадовать знакомых бизнес-леди, но и оставить о себе хорошее впечатление. Для этого можно выбрать любую коллекцию, но деловые люди точно оценят Императорскую - она представлена точными копиями произведений русского фарфора XVIII - XX вв.

Идеальный подарок для кабинета любой бизнес-леди. Фото: ИФЗ.

Часть изделий восстановлена с оригиналов из собраний Государственного Эрмитажа и других музеев с применением классических и современных технологий.

НА ЗАМЕТКУ

До 10 марта 2020 года в магазинах «Императорский фарфор» проходит акция «Розыгрыш». Каждый, кто делает покупку в магазине, получает один из приятных бонусов: скидку от 10 до 25 процентов, подарок (трехпредметный комплект или чашка с блюдцем), комплимент от магазина (чай высшего сорта). Подробности на сайте: www.ipm.ru и у продавцов-консультантов фирменных магазинов «Императорский фарфор».