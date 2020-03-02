Прима-балерина театра балета Бориса Эйфмана примет участие в рекламной кампании «Невского Центра»

Торговый комплекс «Невский Центр» в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета Бориса Эйфмана запускает рекламную кампанию «Искусство весенних обновлений» с участием ведущей солистки театра, заслуженной артистки России, лауреата премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит» Марией Абашовой.

Творческая коллаборация началась с фотосессии Марии на крыше торгового комплекса в образе от известного дизайнера Яниса Чамалиди.

- С крыши нашего торгового комплекса открывается потрясающий вид на город, что самым лучшим образом смогло подчеркнуть петербуржский дух кампании, – пояснил руководитель пресс-службы «Невского Центра» Дмитрий Кирман. – Мария Абашова – это яркий пример женщины, которая совмещает и семью, и карьеру. Красивая успешная женщина наиболее точно отражает целевую аудиторию нашего ТК.

Результаты работы, проделанной профессиональным балетным фотографом Дарьян Волковой, представлены на рекламных конструкциях Петербурга. Посетители торгового комплекса смогут насладиться красивыми видами любимого города как внутри самого «Невского Центра», так и снаружи – образы Марии Абашовой размещены в ярких витринах ТК.

Кроме того, 7 марта в «Невском Центре» состоится автограф-сессия звезд труппы. С поклонниками искусства Бориса Эйфмана встретятся ведущие солисты театра: Мария Абашова, Любовь Андреева, Олег Габышев и Дмитрий Фишер. Получить автограф артистов, пообщаться и сфотографироваться с ними посетители торгового центра смогут 7 марта в 18:00 на 1 этаже.