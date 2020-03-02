В Новгородской области семиклассница умерла от газа для зажигалок

Алина из Новгородской области со своими друзьями решила побаловаться газом от зажигалок. Ребята купили баллон в местном киоске и ушли за дома на трубы теплосети. Там они стали вдыхать газ, 13-летней школьнице резко стало плохо.

- Алина была со своим парнем, - рассказала "КП-Петербург" подруга семиклассницы. - Он ей предложил этот газ, сам, вроде бы, уже не первый раз его пробует. Алина одна использовала весь баллон. У нее начались галлюцинации. Она закричала и побежала, после чего упала. Друзья пытались сделать ей искусственное дыхание. Она была вся бледная, лежала без сознания. Но ничего не помогло.

Очевидцами ЧП стали другие дети, которые гуляли неподалеку. На место происшествия они вызвали "скорую помощь". Но врачи не смогли откачать девушку.

- В воскресенье, 1 марта, в городе Малая Вишера на улице Революции обнаружено тело 13-летней девочки, - рассказывают в СУ СКР по Новгородской области. - По предварительным данным, смерть несовершеннолетней наступила в результате вдыхания паров из газового баллона для заправки зажигалок. В рамках расследования уголовного дела будут выясняться причины и условия, способствовавшие данному происшествию.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Родственники погибшей не верят, что Алина сама захотела вдыхать газ.

- Алина на стала бы сама вдыхать газ, - плачет двоюродная сестра Алина. - Но все ее друзья говорят, что она якобы сама решила это сделать.

Жители Малой Вишеры, тем временем, рассказывают, что вдыхать газ от зажигалок у местных подростков - популярная забава.

- Сейчас тренд у подростков дышать этим газом, - поясняют местные жители в в группе "Подслушано Малая Вишера". - Постоянно им дышат. Собираются на трубах теплосети. Но случай смерти у нас в городе такой первый. Родителям нужно следить за своими детьми.