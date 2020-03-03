2020-03-03T12:00:01+03:00
Общество

Итоги «Битвы двух столиц»: Москве чаще признавались в любви, но слова в адрес Петербурга были креативнее

Билайн организовал интерактивный телемост между двумя городами
Степан СТЕПАНОВ
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Билайн организовал интерактивный телемост между двумя городами. Фото предоставлено компанией Билайн.Билайн организовал интерактивный телемост между двумя городами. Фото предоставлено компанией Билайн.
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В конце февраля Билайн провел телемост, который объединил посетителей главного катка страны на ВДНХ в Москве и «Катка у моря» в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге. Жители двух столиц – более тысячи человек - поучаствовали в интерактивном голосовании «Битва столиц» и признались в любви своему городу. В конце вечера организаторы подвели итоги - с отрывом в шесть голосов победила Москва. А признания Петербургу получили статус «самых креативных».

Фото предоставлено компанией Билайн.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Также в рамках телемоста известные российские фигуристы – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и чемпионка Европы Софья Самодурова провели мастер-класс для посетителей катка. Спортсмены одновременно обучали желающих элементам фигурного катания, находясь в разных городах. Чтобы гости могли наблюдать за работой фигуристов в режиме реального времени, на катках были установлены конструкции с ТВ-панелями, камерами и звуковым оборудованием.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Участников поддержали директора Московского и Западного регионов Билайн Алексей Левченко и Дмитрий Глотов, которые не только приняли участие в телемосте, но и первыми проголосовали за свои города.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Кстати, за время работы двух катков в Москве и Петербурге жители двух столиц активно публиковали фото и видео в социальных сетях, а также звонили своим близким, чтобы поделиться впечатлениями. Общий объем скачанного в сети трафика за сезон составил более 130 Терабайт, а если сложить все разговоры абонентов Билайн на двух катках, то они могут непрерывно длиться в течение полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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