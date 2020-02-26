В Петербурге покажут спектакль по культовой книге Виктора Пелевина«Чапаев и Пустота»

«Чапаев и Пустота» - один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 15 лет пользуются невероятным успехом у публики. Непредсказуемый Михаил Ефремов в роли Чапаева, виртуоз Михаил Крылов – Петр Пустота, харизматичный Гоша Куценко – Котовский, молодые и талантливые Мария Козакова и Екатерина Смирнова в роли Анки-пулеметчицы и брутальный красавец Павел Сборщиков – Сердюк. Несомненно, это как раз тот случай, когда сумма всех слагаемых больше, чем каждый актер по отдельности.

Ставить спектакль по Пелевину – это не просто вызов. Ведь воплощать на сцене действие, которое «происходит в абсолютной пустоте» - задача не из легких. Но творческое трио – Евгений Сидихин, Александр Наумов и режиссер Павел Урсул - мастерски выдало свое видение нашумевшего романа, ведь постановка понятна даже тем, кто книгу не читал. И, судя по долгожительству спектакля, это удалось!

"Чапаев и пустота". Фото: организаторы.

- Для меня Чапаев — это в первую очередь Борис Бабочкин, он подарил стране образ этого героя. И спасибо Виктору Олеговичу за то, что он описал его не как человека живого, а как миф, - говорит Михаил Ефремов. - Про что «Чапаев и Пустота»? Про двойничество, про это еще Олеша писал, у него были такие герои-двойники — а потом много лет спустя их стал вводить в свои сюжеты Пелевин. У него дико есть красивые слова и образы, вот великая же фраза: «Лучше быть клоуном у пидорасов, чем пидорасом у клоунов». Это дорогого стоит, это же действительно наше время целиком определяет.

Зритель оказывается между двумя мирами, в одном из которых - герой-комдив Василий Иванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться в целесообразности всего происходящего во вселенной, а в другом – пациент психиатрической лечебницы пребывает в мире своих сюрреалистических грёз. В невероятную игру включаются и другие «психи»: бородатый мужчина представляет себя Просто Марией и ходит на свидания с Арнольдом Шварценеггером, а группа больных во главе с Котовским «объедается грибами в поисках вечного кайфа».

Несмотря на кажущуюся бесшабашность сюжета, «Чапаев и Пустота» - спектакль философский, пронзительно грустный и, при этом, невероятно смешной и современный. Звездам театра и кино Михаилу Ефремову и остальным, задействованным в постановке актерам, удается филигранно объединить все эпохи, в которых разворачиваются события, - гражданскую войну, современную психушку и великую Пустоту, в которую, наконец, уходят герои…

КОНКРЕТНО

ДК Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42, м. «Петроградская».

Начало в 19.00.