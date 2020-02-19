2020-03-03T12:47:55+03:00
Досуг

Петербуржцев приглашают на эксклюзивный концерт «Группы Выходного Дня»

Евгений Маргулис и Алексей Романов исполнят лучшие песни коллектива
Маргарита РЕПИНА
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Евгений Маргулис и Алексей Романов. Фото: организаторы.Евгений Маргулис и Алексей Романов. Фото: организаторы.
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В Петербурге выступит «Группа Выходного Дня» – эксклюзивный проект, созданный отцами-основателями легендарного «Воскресения» Евгением Маргулисом и Алексеем Романовым.

Если бы Алексей Романов написал лишь две песни, «Кто виноват» и «По дороге разочарований», имя его всё равно вошло бы в историю русского рока. К счастью, основатель «Воскресения» сочинил куда больше — хотя, конечно, не отличается творческой плодовитостью, свойственной многим его коллегам по сцене. Дело, наверное, в том, что один из самых меланхоличных и романтичных русских рок-музыкантов умеет вовремя останавливаться и брать, что называется, не количеством, а качеством. В 1975 году произошла судьбоносная встреча Алексея Романова и Евгения Маргулиса — как это ни странно, в составе «Машины Времени». Романов с 1974-го по 1975-й был солистом вместе с Макаревичем, а Маргулис пришел в 1975-м в качестве гитариста и ответственного за блюз. Через несколько лет уже экс-участники «Машины» создали группу «Воскресение», где Маргулис, покидая состав и возвращаясь, в общей сложности играл более 10 лет, а Романов возглавляет коллектив до сих пор. Музыканты неоднократно поднимались на одну сцену и во время совместных юбилейных концертов.

Сейчас музыкантов связывает крепкая многолетняя дружба. Их путь знакомства длиной в целых 40 лет был тернист, но даже уход Евгения из группы «Воскресение», не помешал музыкантам сохранить дружескую связь. Они часто пересекались на совместных выступлениях, и, главное, аккумулировали свой опыт, талант и репертуар. Каждый из них по отдельности стал музыкантом, которого по праву называют Мэтром. У каждого сейчас свой коллектив, входящий в топ лучших российский рок-групп. Алексей Романов – один из лучших лириков российского рока, Евгений Маргулис – музыкант, прививший любовь к блюзу нескольким поколениям, басист и телеведущий. Два таких ярких, неординарных и талантливых музыканта снова решили собраться вместе на одной сцене! «Группа Выходного Дня» исполняет песни, написанные, как вместе, так и порознь. Все любимые хиты: «Мой друг лучше всех играет блюз», «Кто виноват», «Шанхай блюз», «Случилось», «Когда погасят свет» и другие. Тёплая ностальгия и пронзительная искренность, настоящая музыка и сумасшедший рок-н-ролльный драйв – всё это тут!

На концертах им аккомпанируют лучшие музыканты, с которыми они сотрудничают в своих коллективах, в каждом концерте присутствует легкий оттенок музыкального джема, чувствуется, как музыканты сами получают удовольствие от происходящего, и это передается зрителям с усиленным эффектом. Душевности концерту добавляют истории из жизни, которые рассказывают сами музыканты по ходу выступления: от смешных случаев до философских притч… В итоге получается атмосфера сопричастности с действием, в зале царит дружеская атмосфера и каждый зритель выходит из зала надолго еще сохраняя это доброе тепло в своем сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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