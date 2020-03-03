Авиационная служба спасения детенышей тюленей и нерп появилась в Петербурге

Уникальная авиационная служба спасения тюленят и нерпят появится в Петербурге. С 3 марта сотрудники компании «Бронка Групп» совместно с «Фондом друзей балтийской нерпы» проведет несколько вертолетных экспедиций над Финским заливом для того, чтобы оценить, как можно помочь погибающим в условиях аномально теплой погоды детенышам тюленей.

- Идея поддержки «Фонда друзей балтийской нерпы» у нас возникла еще в прошлом году, когда в конце марта в окрестностях порта «Бронка» был найден детеныш нерпы, – отметил генеральный директор ООО «Бронка Группа» Никита Муров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759435" frameborder="0"></iframe> Трехдневный нерпенок, потерявший маму, выползла к людям за помощью.

Аномально теплая зима в Петербурге оказалась по нраву горожанам, однако негативно повлияла на животный мир. Балтийские кольчатые нерпы и серые тюлени, занесенные в Красную книгу, которые обитают в Финском заливе, в конце февраля начали рожать потомство. Однако в условиях отсутствия льда, им приходится обитать с населенными пунктами и портами. И самка, и детеныш становятся особо уязвимыми для хищников, осадков и бродячих животных, кроме того, неготовых к самостоятельной жизни детенышей часто уносит на льдинах, и самки не могут их найти.

Из-за отсутствия льда нерпы растят детенышей в опасных условиях / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Для нашей компании, как и для многих петербуржцев, сохранение уникального экологического баланса региона – не просто красивые слова. Поэтому мы не могли не предложить нашим коллегам-ученым помощь в эвакуации детенышей тюленей и нерп, оказавшихся из-за климатических изменений последних лет на грани гибели, - подчеркнул Муров.

В первую очередь служба спасения проведет исследование островов с удобными для тюленей пологими спусками к воде и зафиксирует места массового скопления морских млекопитающих. Облеты будут проводиться с безопасного расстояния, чтобы не напугать ластоногих.

Первый пациент в фонде появился в начале февраля / Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

- Поисковые работы позволят нам понять, как ластоногие пытаются приспособиться к экстремальной для себя погодной ситуации и где стоит усилить наблюдение на случай возможного появления потерявшихся тюленят, - рассказал директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев, отметив, что авиаподдержка – это очень важный этап развития фонда и повышения его возможностей.

Проблема сохранения морских ластоногих животных в Санкт-Петербурге стоит особенно остро. Популяция нерпы в Финском заливе стремительно сокращается: так, за последние 30 лет численность нерп в Балтике уменьшилась с 4000 до 100 особей. Аномально теплая зима 2019/2020 создает огромную угрозу для исчезающей балтийской кольчатой нерпы.

Напомним, что в начале февраля в фонде уже появился первый пациент – новорожденная нерпочка, которую назвали Ксения. Малышка, которой было всего три дня от роду, выползла на берег по тонкому льду, потеряв маму во время шторма. Специалисты забрали ее в центр, откармливали с бутылочки, давали кусочки рыбки вместо соски. Сейчас малышка уже начала есть рыбу и учится находиться в холодной воде.

При обнаружении на побережье детенышей тюленей следует незамедлительно сообщить об этом по телефону: 699-23-99 (круглосуточно).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763310" frameborder="0"></iframe> Нерпенок Ксюшка учится плавать и ловить рыбку.

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