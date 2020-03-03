2020-03-03T18:58:12+03:00
Дом. Семья

Начал оживать, виляет хвостом: Больной терьер, которого хозяйка выкинула в мусорный бак в Петербурге, нашел новую семью

Спаситель собачки бросил все силы на то, чтобы вылечить своего питомца
Алина ЧЕМЕРИС
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Маленького терьера вынесла на мусорку хозяйка. Он чудом остался жив.Маленького терьера вынесла на мусорку хозяйка. Он чудом остался жив.
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Вот йоркширский терьер Гарри, который почти неделю назад мог умереть в мусорном баке, семенит по коридору, периодически теряя равновесие. А вот он несмело порыкивает и звонко тявкает, когда новый хозяин просит его подать голос. «Это он сейчас начал оживать, даже хвостом виляет. Еще 4 дня назад он только лежал и молчал», - рассказывает корреспонденту «КП» приютивший несчастное животное петербуржец Леонид Васильев. В этот момент он со своим питомцем находится на приеме у ветеринара.

Сейчас эта женщина, которая и выкинула свою собаку на помойку, скрывается от соседей. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас эта женщина, которая и выкинула свою собаку на помойку, скрывается от соседей.Фото: СОЦСЕТИ

Пес, который выжил

Истощенного, больного терьера в ночь на 28 февраля нашли в мусорном баке жители ЖК «Палацио» на 26-й линии Васильевского острова. Как потом выяснилось, собачку в закрытой переноске выкинула хозяйка. Если бы не люди, у изможденного животного не было бы возможности спастись.

- Эта женщина даже шанса ему не оставила. Он замерз бы в этой помойке, - с болью в голосе поясняет Леонид. – Но он везунчик – просидел в мусоре всего минут сорок. Потом соседи – супруги Ольга и Андрей Шараповы, которые хотели выкинуть что-то, подошли к баку, а там переноска. Открыли ее – а там это чудо на них смотрит.

После этого жители развернули полноценную спасательную операцию: одни побежали писать заявление в полицию, другие стали собирать деньги на лечение, а Леонид – 19-летний студент – взял собачку на передержку.

- Практически сразу стало ясно, что он у меня останется. Даже разговоров не было, что его надо куда-то пристроить, - делится Леонид. – Семья сразу меня поддержала. Все родственники сказали: «Это наш заяц, теперь будет жить с нами, под нашим крылом!».

Питомца решили назвать Гарри. В честь Гарри Поттера – мальчика, который выжил.

А это спасители терьера - Ольга и Андрей Шараповы.

А это спасители терьера - Ольга и Андрей Шараповы.

Не на помойке, а в семье

Как выяснилось после осмотра ветеринара, Гарри не больше двух лет, но у него неинфекционный энцефалит – опаснейшее заболевание центральной нервной системы. Одна часть мозга у животного отмерла, другая – воспалена. Сейчас Гарри сидит на уколах, которые должны помочь ему снять воспаление.

- Раньше он не мог даже сидеть, сейчас пробует бегать. Если оставшуюся часть мозга удастся вылечить, он сможет полноценно передвигаться и жить, - с надеждой говорит хозяин собаки. – Просто он будет не очень умным – врач сказал, что у него отмерла часть мозга, отвечающая за память и интеллект.

Кроме этого, у Гарри есть проблемы с зубами: молочные не успели выпасть, и коренные выросли вторым рядом. Теперь их нужно удалять под наркозом. Но самое печальное, что врачи не могут точно сказать, сколько еще проживет Гарри. Однако сложности и последствия не пугают его нового хозяина.

- Он был в ужасном состоянии. За ним не следили, его не кормили, - делится Леонид. – И меня такая злость взяла: ну как можно было с ним так поступить! Очень его жалко, и мы хотим, чтобы то время, которое ему осталось, он прожил не в вонючей помойке, а в любящей семье, где о нем заботятся.

Леонид сначала взял собачку на передержку, а потом понял, что уже никому не отдаст!

Леонид сначала взял собачку на передержку, а потом понял, что уже никому не отдаст!

«Только пятки сверкали»

По словам спасителей собачки, женщина, которая пыталась избавиться от животного, теперь боится попадаться на глаза соседям и всячески избегает встречи.

- Она от нас прячется, - рассказывает Леонид. – Ее видели пару дней назад, она ото всех убегала, только пятки сверкали. Важно, чтобы она не съехала отсюда до того, как к ней полиция придет, а то уедет, и никто ее не найдет.

Как отмечают жители, женщина, отправившая Гарри умирать на помойку, скорее всего, гражданка Китая. И, судя по всему, сейчас она перед сложным выбором: возвращаться на родину, где бушует коронавирус, или отдаться в руки российского правосудия.

Больной терьер, которого китаянка выбросила в мусорный контейнер в Петербурге, нашел нового хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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