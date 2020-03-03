Билайн, МТС, Tele2 займутся инфраструктурой в перегонах петербургского метро

«Билайн», «МТС» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена для обеспечения пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всем пути следования.

На первоначальном этапе операторы разделили между собой зоны работ. МТС начала строительство со 2 и 4 линии, Билайн с 1 и 3 (Василеостровская-Рыбацкое) линии, Tele2 с 3 (Беговая-Приморская) и 5 линии. На данный момент у операторов есть связь в вестибюлях метро и на платформах станций, а соглашение позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом в перегонах между станциями.

- Строительство сети связи в тоннелях метро – важная часть масштабной программы по улучшению качества связи «СуперСити», которую Билайн развернул в начале 2020 года в Петербурге, - подчеркнул директор Западного региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Глотов. - Программа рассчитана на два года и включает в себя дополнительное строительство базовых станций на федеральных трассах, на КАД и ЗСД, усиление сети во всех новостройках города и области и в местах концентрации трафика. В результате преобразований значительно увеличится покрытие, емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов. Инвестиции в сеть Билайн в Петербурге только в 2020 году превысят инвестиции двух предыдущих лет.

СПРАВКА

Санкт-Петербургский метрополитен – уникальный объект с рекордной средней глубиной залегания станций (до 86 м) и с самыми протяженными перегонами (до 3 км). На сегодняшний день петербургское метро – это пять линий общей длиной 124 километра, 72 станции, 83 вестибюля.

Операторы реализуют проект с разными вендорами, ориентировочный срок окончания проекта – 2021 год.