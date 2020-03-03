Защита историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, просит закрытый от журналистов суд

Историк Олег Соколов вскоре вернется в Петербург из московского СИЗО. Именно в Северной столице пройдет судебное заседание по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Жуткая история произошла в квартире бывшего доцента СПбГУ на набережной реки Мойка. Доцент поссорился с молодой возлюбленной, после чего во время ссоры произвел четыре выстрела девушке в голову. Первоначально в суде Соколов плакал и заявлял, что новая пассия мешала ему видеться с детьми от предыдущих браков. Чуть позже он отказался от комментариев по поводу причин убийства. По его словам, он сделал это из уважения к жертве.

Экспертиза уже вынесла заключение - Олег Соколов вменяем. Историк признал свою вину, написал явку с повинной и сотрудничал со следствием. В интервью "КП-Петербург" кавалер Ордена почетного легиона рассказывал, что любил Анастасию. Пара планировала свадьбу, но из-за больших трат во Франции торжество пришлось перенести. Но из-за чего был конфликт?

Родителей Анастасии тоже мучает этот вопрос. По их словам, в ту ночь девушка звонила своему брату и жаловалась, что Соколов не отпускает ее к другу на день рождения.

Анастасия Ещенко была аспиранткой СПбГУФото: СОЦСЕТИ

Сейчас Олег Соколов находится в московском СИЗО. Недавно ему предъявили обвинение за незаконный оборот оружия. Дело касается того самого обреза гладкоствольной винтовки ТОЗ-30, из которой была убита девушка.

- Следствие по историку Соколову подошло к логическому процессуальному завершению, - рассказал адвокат Соколова Александр Почуев. - Предъявлено окончательное обвинение, о чем Олегу Соколову в моем присутствии было объявлено в СИЗО 2 города Москвы. Вину историк признает и раскаивается. Защита приступит к ознакомлению с делом на этой неделе.

Олег Соколов вскоре вернется в ПетербургФото: Артем КИЛЬКИН

При этом адвокат заявил, что будет просить суд рассмотреть дело в закрытом режиме.

- Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии, - объяснил адвокат. - Также чрезмерная публичность данного процесса уже вызвала отрицательные последствия, как для стороны защиты, так и для потерпевшей стороны. В отношении историка Соколова, фактически, был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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