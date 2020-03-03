Петербуржцам расскажут о дизайне и декоре интерьера на выставке DECOR EXPO

Впервые в Санкт-Петербурге пройдет DECOR EXPO – выставка авторских решений в сфере декора и дизайна интерьера. Экспозиция площадью более 1500 кв.м разместится во Дворце Безбородко, где представят свои изделия более 100 экспонентов по шести направлениям выставки - свет, мебель, текстиль, аксессуары, флордизайн, антиквариат.

Основная задача экспозиции – познакомить взыскательную петербургскую публику с компаниями, ориентированными на индивидуальную работу с клиентами, представляющие направление авторского декора и интерьерного дизайна. На стендах можно будет увидеть дизайнерскую мебель, светильники ручной работы, цветочные композиции, стильную керамику, оригинальные предметы для декора – зеркала, витражи, багеты, кованные и столярные изделия. Важно отметить, что большинство объектов можно будет увидеть в единичном экземпляре, акцент сделан на штучный эксклюзивный товар. Цель - не только сделать интерьер заказчика гармоничным и комфортным и, но и неповторимым, созданным специально для конкретного человека со своими особенными вкусами и предпочтениями.

Фото: организаторы.

В рамках выставки пройдет насыщенная деловая и культурная программа для гостей и профессионалов – участников выставки. Каждый день будет посвящен отдельной теме: 12 марта – Арт-день, 13 марта – День мебельщика, 14 марта – День дизайнера, 15 марта – День петербуржца. В деловой программе выставки – лекции от известных петербургских дизайнеров, декораторов, арт-критиков и искусствоведов – Кирилла Овчинникова, Павла Ульянова, Алекса Петунина, Алины Шклярской и Марины Альтвир. Круглый стол с интригующим названием «Дизайн, которого нет?» соберет на жаркую дискуссию профессионалов в области архитектуры, искусства и предметного дизайна. Культурно-образовательная программа для посетителей выставки включает в себя разнообразные практические мастер-классы, творческие встречи и познавательные лекции. С помощью увлеченных своим делом мастеров и спикеров можно будет узнать о последних тенденциях в мировом интерьерном дизайне, научиться основным приемам декорирования своего дома мозаикой, керамикой и предметами искусства. С предварительной программой выставки можно ознакомиться на сайте выставки, там же можно зарегистрироваться на мероприятия.

Организатором проекта выступила компания ArtExplorer Group. Петербуржцам она известна как организатор аукционов, художественных выставок ArtTrend и «Золотые мастера» и ювелирных выставок «Сокровища Петербурга».

КОНКРЕТНО

Торжественная церемония открытия выставки DECOR EXPO состоится 12 марта 2020 г в 12.00 по адресу: ул. Почтамтская, дом 7. Выставка продлится с 12 по 15 марта, время работы с 11.00 до 20.00.