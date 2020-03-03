Открыт прием заявок на участие в премии Urban Awards 2020

Открыт прием заявок на участие в 12-й Федеральной премии Urban Awards 2020, которая традиционно пройдет в Северной столице.

Участие в премии дает возможность компаниям заявить о себе на рынке, поддержать свой имидж, побороться со своими конкурентами в честном соревновании, а также раскрыть сильные стороны предлагаемого продукта. Кроме того, премия служит ориентиром для покупателей недвижимости, помогая им сделать выбор среди всего многообразия предложений, отмечая объекты знаком качества.

В основе конкурса лежат принципы прозрачности, объективности и непредвзятости. За 12 лет существования на рынке в ней приняли участие более 1800 компаний из 37 регионов и 250 экспертов.

К участию приглашаются строящиеся и готовые жилые объекты Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов федерации.

КОНКРЕТНО

Чтобы получить награду Urban Awards, необходимо пройти многоэтапную экспертизу. На первом этапе компаниям, подавшим заявку на участие, требуется заполнить анкету в личном кабинете, в которой указывается максимально полная информация о номинируемом объекте. Эти данные обрабатываются специальной программой «Система объективной оценки», которая выставляет баллы каждому участнику. Программа проходит ежегодный апгрейд, ведь Urban Awards, как и рынок недвижимости в целом, не стоит на месте и постоянно развивается. После этого жюри премии в режиме онлайн выставляет баллы номинантам по ряду критериев. По итогам данного этапа формируется шорт-лист с объектами.

На их площадки выезжает экспертная комиссия для осуществления очной проверки. Во время выездов члены жюри проверяют жилые комплексы на предмет соответствия сведениям, приведенным застройщиками при заполнении анкет. Финальное голосование экспертов премии проходит в офисе независимого консультанта PwC после защиты проектов.

К участию допускаются объекты, завершающие свое строительство согласно проектной декларации в период с III квартала 2019 по II квартал 2020 года.

В этом году победители будут определены в 27 номинациях, среди которых:

- Жилой комплекс года комфорт/бизнес/элит-класса

- Строящийся жилой комплекс комфорт/бизнес/элит-класса

- Комплекс года с лучшей архитектурой

- Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры

- Девелопер/ Персона/ Риелтор года

Кульминационным моментом станет церемония награждения лучших объектов-победителей премии Urban Awards 2020, которая состоится 25 июня в Санкт-Петербурге.

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