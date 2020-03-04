Два года и почти 200 млн рублей: Реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади начнется в мае

Украшение Исаакиевской площади - памятник Николаю I - в капитальной реставрации нуждался давно. Последняя, к слову, проводилась где-то лет 35 назад. Тогда устранили только трещины на опорных ногах конной статуи. И то, по словам директора Музея городской скульптуры Владимира Тимофеева, попросту зачеканили. Получается, что с момента открытия памятника в 1859 году полномасштабных ремонтных работ так никто и не проводил. Именно поэтому в сентябре прошлого года скульптурную композицию закрыли от глаз туристов и горожан. Все это время специалисты изучали объект, проводили научно-исследовательские работы, разрабатывали проект. И вот сейчас приступят к реставрации. А с чем придется работать?

Памятник Николаю I - в капитальной реставрации нуждался давно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Памятник не в очень хорошем состоянии. Больше всего пострадал от времени и погоды постамент конной статуи. На нем нашли сразу несколько сквозных трещин до 30 мм. Из-за этого внутрь пьедестала постоянно попадает влага, а значит, постепенно его разрушает.

- Сквозная трещина образовалась и у подножия фигуры, - отметил главный архитектор проекта Глеб Чусовитин. - Кроме того, на самой статуе есть «дикая» патина - это налет на меди. Белый каррарский мрамор утратил полировку. А бронза, особенно на левой ноге коня, и вовсе покрылась коррозией. Также по периметру пьедестала деформировано покрытие тротуаров, отсутствует гидроизоляция.

Отреставрировать монумент планируют за два года.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧЕРТЕЖИ МОНФЕРРАНА

Кстати, во время проектирования реставрационных работ произошла удивительная история. Председатель КГИОПа Сергей Макаров рассказал, что не удалось найти никаких исторических чертежей и подлинных материалов, но волею судьбы в 2019 году в разговоре с Сергеем Чобаном Макаров узнал, что у архитектора в личной коллекции хранится портфель Огюста Монферрана с чертежами памятника Николаю I. Он выкупил его в 2009 году на аукционе Christie’s, когда распродавалась коллекция антиквара Александра Попова.

Сквозная трещина образовалась и у подножия фигуры.Фото: Артем КИЛЬКИН

Архитектор с удовольствием поделился документами. Специалисты изучили чертежи и пришли к выводу: схемы несколько отличаются от того, что удалось обнаружить самостоятельно. Однако находка помогла получить полную картину устройства памятника.

- Стало ясно, что конная статуя и ее постамент из бронзы - единое целое. Статуя фиксируется за счет четырех металлических анкеров, уходящих вглубь пьедестала, - объяснил Глеб Чусовитин. - Два анкера из опорных ног коня переходят на две направляющие, которые фиксируются к пьедесталу четырьмя анкерам: два из них длиной около семи метров, остальные около трех метров.

С открытия памятника в 1859 году полномасштабных ремонтных работ никто не проводил.Фото: Артем КИЛЬКИН

НУЖНО ОКОЛО 200 МЛН

Уже в марте 2020 года выберут подрядную организацию, а в мае приступят к ремонтным работам. Отреставрировать монумент планируют за два года. По программе КГИОПа в 2020 году выделят 116, млн рублей и порядка 50 млн рублей еще в 2021 году.

- Проектом предусмотрена реставрация памятника без демонтажа, за исключением его отдельных элементов, - подчеркнул Чусовитин.

В первую очередь восстановят конную статую и ее бронзовый постамент.Фото: Артем КИЛЬКИН

В первую очередь, по его словам, восстановят конную статую и ее бронзовый постамент. Одновременно с этим демонтируют ряд бронзовых элементов, в том числе барельефы для реставрации в мастерских. После расчистки швов и просушки внутренней кладки пьедестала начнутся работы по реставрации каменной облицовки и бронзовых элементов. Затем установят барельефы, вензеля и буквы надписи.

- Когда закончатся основные работы, разберут строительные леса и начнут перебирать гранитный тротуар, ремонтировать электрические сети для подсветки, - пояснил архитектор. - На завершающем этапе установят ограды и фонари на исторических местах.