Знаток игры «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов: «Современные дети знают больше нас, но копают неглубоко»

На радио «Комсомольская правда» в Петербурге на 92, 0 FM заглянул прославленный знаток, игрок «Что? Где? Когда?», бессменный капитан легендарной команды - Алексей Блинов. Сейчас он занимается тем, что проводит интеллектуальные игры для детей и взрослых. И может порасcуждать на тему, чем нынешняя молодежь отличаются от нас.

БЕСЕДКА со знатоком Алексеем Блиновым 00:00 00:00

«ВИКИОТЫ» ИЛИ АНАЛИТИКИ?

- Сейчас принято считать, что школьники становится все более ограниченными. Это так?

- Я бы не согласился. Может, где-то именно таких вы и встретите. Но я не встречал - может быть, мне повезло. Боюсь, что это просто ярлык. Я провожу много мероприятий и для взрослых, и для детей. Тщательнее готовиться приходится именно перед встречей с младшим поколением. Даже боюсь! Разговор с ними - наугад, как ночью по тайге. Ведь они очень внимательно впитывают всю информацию. А такого кругозора, как у современных детей, у нас нет, не было и уже никогда не будет - они выросли в совершенно другую эпоху. Одно дело, что наши знания более глубокие: это относится к литературе, искусству, истории. Они же знают много обо всем, но не очень глубоко. Я мотивирую их не давать оценку сразу, а копнуть глубже.

- Но это свойственно почти всем молодым людям. Наверное, Вы слышали такое понятие, как «викиот» (прим.ред. - производное от «Википедия» и «идиот»). Все, что необходимо, мы можем просто погуглить: более или менее развернутые ответы на все вопросы. Получается, что багаж знаний участников «ЧГК» сейчас просто не нужен? - Безусловно, на каждую эпоху приходятся определенные требования и необходимый уровень компетенции. Сейчас востребована не столько глубина знаний, сколько аналитичность. Когда что-то гуглите, Вы задумываетесь, - а истина ли это в последней инстанции? Сегодня ты должен рассмотреть ситуацию с разных сторон, получить несколько оценок. Главное, молодежь не следует за какими-то лидерами мнений. Они стараются давать свое определение событий.

«НАТАША РОСТОВА - РАСПУТНИЦА, А ШЕРЛОК ХОЛМС - НАРКОМАН И СОЦИОФОБ»

- В любом случае лидеры мнений - это неизбежно для подрастающего поколения. Так? - Очень не люблю, когда взрослые, в том числе старше меня, приходят и говорят: «Я точно знаю, как надо, делай, как я, и все будет хорошо». Это касаемо житейских историй, а не науки. Мы, например, в их возрасте все воспринимали по-другому: например, мы обязаны были воспринимать литературных героев только так, как это делает наша учительница. Но это же неправда.

- Вы неоднозначно воспринимали мнение преподавателей? - До 4-го класса я был круглым отличником, а в старшей школе во многом не соглашался с учителями. Да, в мои времена это было очень сложно. Например, мой приятель попал в такую неприглядную ситуацию: он высказался, что Ростова изменила Болконскому, а значит, мол, распутница. Учительнице такая оценка не понравилась. Даже родителей вызывали, чтобы разобраться. Сейчас бы такой номер не прокатил. Нынешняя молодежь необычайно умная и восприимчивая. И на все у них свое мнение.

- А Шерлок Холмс? Однозначно положительный? - Я вырос на восьмитомнике Конан-Дойля. Это ценность в нашей семье, перечитанная вдоль и поперек. А для молодежи Шерлок Холмс - наркоман и социофоб. Они интересуются, что мы в нем нашли? По их мнению, он ограниченный человек, к людям относится хуже, чем к собакам. Живет только для себя, бессмысленен для общества. Его невозмутимость - наплевательское отношение ко мнению общества в целом. И в этих рассуждениях нового поколения есть живая логика.

БЫТЬ КАПИТАНОМ НЕЛЕГКО - А Вы? На телеэкране тоже кажетесь невозмутимым. Сознательно создавали этот имидж? - Это необходимость и данность. Если в команде все будут психовать (а я действительно очень психовал, меня всего колотило), то и у них не будет чувства, что все в порядке. Они должны быть уверены в тебе. Если за спиной ребята, которые тебе доверились, другого шанса нет.