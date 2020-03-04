На Евро-2020 преступников поймает «робокоп»: Искусственный интеллект найдет среди толпы гангстера или потерявшегося ребенка

Эра искусственного интеллекта уже наступила. Фантастические фильмы о том, как машина помогает полиции ловить преступников, стали реальностью. Нейросеть может в режиме реального времени отследить появление преступника. На чемпионате мира силовики уже отработали новую систему распознавания лиц. Прямо во время матча в Петербурге был задержан бразильский гангстер, который приехал в Россию посмотреть на игру своей команды. Такая же система искусственного интеллекта, скорее всего, будет охранять фанатов и на Евро-2020 в Петербурге. Руководитель компании-нейросети Александр Минин рассказал «Комсомолке», о чем и как думает искусственный интеллект и кто попадает в его поле зрения.

«ОН УЗНАЕТ ТЕБЯ ИЗ ТЫСЯЧИ, ПО ГЛАЗАМ»

Система распознавания лиц - как она работает и следит ли она за мной? Знает ли искусственный интеллект, что бухгалтер Зинаида сейчас встречается с любовником, а врач Александр зашел в магазин для взрослых?

Система научена находить людей в толпе Фото: NtechLab

- Смотрите, система распознавания лиц - это программно-аппаратный комплекс, - поясняет генеральный директор компании NtechLab, создавшей «робокопа», Александр Минин. - Есть камеры, которые стоят на улицах, в подъездах, на стадионах и так далее. Дальше - есть каналы связи и центр обработки данных, куда приходит видеопоток. Все лица, содержащиеся в нем, переводятся в цифровой индекс, и уже в таком виде информация переходит на серверы правоохранительных структур.

Распознавать людей искусственный интеллект начинает уже на серверах силовиков, где цифровой слепок лица прогоняют через базы данных преступников. Вся разница в том, что раньше приходилось отсматривать огромные потоки видео, чтобы найти конкретного человека. Сейчас же это происходит за полсекунды в режиме реального времени. И если во время футбольных игр в поле зрения камер попадет колумбийский наркобарон, то он тут же будет опознан.

- Система распознавания лиц определяет не только человека, пол, возраст, расовую принадлежность, - уточняет Александр Минин. - Нейронные сети обучены таким образом, что система знает все характеристики старения лица. Система может легко сравнивать фотографию с разницей в тридцать лет и больше. И если в базе розыска устаревший снимок 20-летней давности, то программа все равно с высокой точностью скажет, что перед нами один и тот человек.

Во время ЧМ-2018 система уже показала себяФото: Артем КИЛЬКИН

Если преступник в розыске решит, что сможет прошмыгнуть на игру любимой команды, надев солнцезащитные очки, то его ждет разочарование. Спрятаться от искусственного интеллекта будет сложно даже самому умелому гримеру.

- Система может достраивать лица, - объясняет Минин, - например, когда человек не смотрит в камеру, идет в толпе или на нем надет шлем, очки, балаклава, медицинская маска. Порой искусственному интеллекту хватает того, чтобы было видно глаза человека.

«ЗАДЕРЖАЛИ 100 ХУЛИГАНОВ ЗА ДЕНЬ»

Если вы не находитесь в базе розыска, то система вас не заметит.

- Чтобы найти человека, надо закачать цифровой слепок лица в базу данных правоохранительных органов, - делится гендиректор NtechLab. - Если этот человек появится в поле зрения камер, то ему присваивается код действий: допустим, особо опасный преступник, может быть вооружен. Есть террористические группы, хулиганы, карманники, радикалы. В любом случае информацию обрабатывают силовики В любом случае информацию отрабатывают силовики. Система только выдает данные. Сведения поступают ближайшему полицейскому, который еще раз проверяет документы, личность и дополнительную информацию.

Кстати, скорость работы системы между моментом попадания человека в объектив камеры до момента получения сообщения о нем - примерно полсекунды. Этот алгоритм программисты уже успешно отработали на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Предполагается, что она же может работать и на Евро-2020.

Беглого бразильца поймали прямо на стадионе во время игры ЧМ-2018 Фото: Национальная полиция Бразилии

- Во время чемпионата мира по футболу в нашу систему загружали иностранных запрещенных болельщиков, футбольных хулиганов со всего мира, - поясняет Минин. -Например, только за один день чемпионата мира по футболу было задержано порядка ста человек. Больше половины из них - запрещенные болельщики, вторая половина - люди из баз данных розыска. Задержанные в основном пытались пройти в фан-зоны, на футбольных матчах таких было меньше.

«ПОМОЖЕТ НАЙТИ ПРОПАВШЕГО В ТОЛПЕ ФАНАТОВ РЕБЕНКА»

Система одновременно может распознавать неограниченное количество лиц, попавших в кадр. Все зависит от качества камеры.

- Нам необходимо пятьдесят пикселей на лицо, - уточняет разработчик. - На крупных мероприятиях алгоритм помогает подсчитывать количество уникальных людей (даже если человек появляется в нескольких камерах одновременно. - Прим. ред.), число мужчин, женщин и детей. Мы можем в режиме реального времени сказать, сколько на стадионе человек, какого пола и возраста.

Если на стадион проник преступник, то система в режиме реального времени передает место, где он находится. Этот алгоритм может помочь и в поиске затерявшегося в толпе ребенка.

Искусственный интеллект уже среди насФото: Олег ЗОЛОТО

- Самый важный момент, чтобы кто-то сообщил о пропаже ребенка и была его фотография, - добавляет Минин. - Как только сообщение о пропаже поступает, в системе можно сделать две вещи. Первое - поискать мгновенно, где в последний раз появлялся ребенок, какова была траектория его движения. Второе - лицо ставится на мониторинг. Как только ребенок появляется в поле зрения камеры, ближайший от него сотрудник полиции получает информацию, что малыш находится в этом месте и надо его проводить к родителям.

У полицейских для получения информации есть специальное мобильное приложение. Ошибка распознавания лица - один на 15 миллионов человек. Но на это может повлиять качество изображения: снег, дождь или ночное время.

- Если преступник прошел сто камер, система скажет, где и в какое время он был, - делится Минин. - Но сейчас мы разрабатываем новую технологию, которая будет решать эту задачу не только по лицу, но и по силуэту, походке. Также в этом году появится алгоритм, который определит агрессивное поведение. Например, начинается драка. Мы сможем в реальном времени сообщить сотрудникам полиции, что в данном месте может произойти драка. Также появится возможность распознать, есть ли у человека оружие.

Александр Минин рассказал, как устроена система

ЗВОНОК В КОМИТЕТ ПО СПОРТУ

- Данная система в полном объеме работала на чемпионате мира по футболу в России, - пояснили в Комитете по спорту Петербурга. - Такая же система должна будет работать на Евро-2020 в нашем городе. Но пока мы ждем результатов тендера.

А в это время

В Москве эта система уже работает в постоянном режиме. В отделе городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы заявляли, что ведомство уже запустило в столице систему распознавания лиц на 105 тысяч камер. Всего же в городе планируют установить 200 тысяч камер с искусственным интеллектом.

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