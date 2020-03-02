2020-03-04T12:48:21+03:00
Досуг

«Лучшие Иллюзионисты России» покажут петербуржцам свои лучшие номера

Артисты заставят зрителей поверить в невозможное
Маргарита РЕПИНА
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«Лучшие Иллюзионисты России» выступят в Петербурге. Фото: организаторы.«Лучшие Иллюзионисты России» выступят в Петербурге. Фото: организаторы.
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Если вы перестали верить в чудеса, это еще не значит, что их не существует. Просто нужно знать, где открывается дверь в удивительный мир загадок и тайн. Лучшие иллюзионисты России без труда перенесут всех зрителей в уникальное магическое измерение, где левитация и телепортация считаются обыденными явлениями. Своими глазами петербуржцы смогут увидеть, как предметы растворяются в воздухе или трансформируются в абсолютно другие вещи. Красочные трюки и фокусы заставят поверить в невозможное даже самого закоренелого скептика. А интерактивные номера с участием зрителей позволят каждому желающему в мельчайших подробностях рассмотреть магию.

Идейным вдохновителем и продюсером шоу «Лучшие иллюзионисты России» стал Александр Муратаев. Он известен как иллюзионист, завоевавший престижную статуэтку ТЭФИ, президент международного клуба иллюзионистов United Club of Magicians, автор и главный член жюри «Все, кроме обычного», финалист телепроекта «Удиви меня», участник программ Comedy Club, «Где логика?», «Большой завтрак» и других популярных шоу.

Также в этот день на сцене появятся Павел Бах, Андрей Позняков, Давид Колфер. Они преподнесут в подарок зрителям свои премьерные номера. Петербуржцы узнают, насколько широко могут раздвигаться грани реального мира, и удивятся, насколько волшебная феерия находится так близко от каждого из нас.

КОНКРЕТНО

Где: ДК им. Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42.

Когда: 14 марта, 15:00

Стоимость билетов: 1 000 - 3 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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