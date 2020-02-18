Обладательница премии «Оскар» Хильдур Гуднадоттир сыграет в Петербурге музыку из «Чернобыля»

Еще год назад творчество Хильдур Гуднадоттир знали исключительно знатоки экспериментальной музыки. Сегодня она – один из самых обсуждаемых кинокомпозиторов в мире, чьи саундтреки удостаиваются престижнейших премий. За музыку к фильму «Джокер» она получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Саундтрек к мини-сериалу «Чернобыль» был удостоен премий «Эмми» и «Грэмми».

Вышедший на экраны в прошлом году, сериал «Чернобыль» стал настоящей сенсацией. Обласканный критикой (19 премий «Эмми»), сериал получил признание и среди зрителей: в рейтинге IMDb он имеет оценку 9,5 из 10 баллов. Историю о катастрофе на Чернобыльской АЭС невозможно представить без музыки Хильдур Гуднадоттир.

Этот саундтрек – уникальная, не имеющая аналогов, работа. Музыка к нему создавалась в пространстве выведенной из строя и заброшенной Игналинской АЭС в Литве. В течение одного дня в августе 2018 года Гуднадоттир и ее партнеры Крис Уотсон и Сэм Слейтер записывали звуки турбин, реактора и другого оборудования на АЭС, чтобы впоследствии препарировать их и пропустить через старые ленточные рекордеры. Единственным живым инструментом, подчеркивающим хрупкость человеческой жизни в технологическом апокалипсисе аварии, стал голос самой Хильдур Гуднадоттир.

Зрителей, в буквальном смысле, ждет погружение в музыку и атмосферу «Чернобыля». Массивные колонки, многоканальная система звукоусиления, специальные световые решения – пришедшие будут буквально окружены звуком, порою нежным и деликатным, порой безудержным и агрессивным.

- С этой программой у нас запланировано всего несколько выступлений, – рассказывает Гуднадоттир в интервью изданию Meduza. – Чаще всего мы подбираем место сами, ищем заброшенный завод или бывшую электростанцию. Для нас очень важно, чтобы пространство дополняло материал. При этом в таких местах обычно нет инфраструктуры, а у шоу сложный и трудоемкий продакшн.

В концерте принимают участие как сама Хильда Гуднадоттир, так и соавторы саундтрека – один из основателей легендарной экспериментальной группы Cabaret Voltaire, саунд-дизайнер и композитор Крис Уотсон и известный многочисленными работами для кино и телевидения саунд-дизайнер Сэм Слейтер.

КОНКРЕТНО

Где: Технопарк «St. Разин», Курляндская улица, 48.

Когда: 27 апреля.