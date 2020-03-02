Артисты театра балета Бориса Эйфмана проведут автограф-сессию в ТК «Невский Центр»

У петербуржцев есть уникальная возможность получить автографы звезд Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. 7 апреля с ценителями искусства танца встретятся ведущие солисты труппы – лауреаты премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит», премий Президента РФ и Правительства РФ. Среди тех, кто примет участие в автограф-сессии: заслуженная артистка России Мария Абашова, Любовь Андреева, заслуженный артист России Олег Габышев и Дмитрий Фишер.

Пообщаться и сфотографироваться с танцорами все желающие смогут на первом этаже ТК «Невский Центр». Вход свободный.

Напомним, что ранее ТК «Невский центр» и Театр представили совместный культурно-просветительский проект, в рамках которого было создано уникальное витринное оформление на тему знаменитых балетов Бориса Эйфмана. Теперь посетители ТЦ могут видеть фотографии постановок и героев спектакля, неразрывно связанных с Петербургом.

Основная цель авторов идеи - сделать ценности высокой культуры более доступными и понятными для современной аудитории, а также продемонстрировать, что хореографическое искусство может сочетаться с модой.