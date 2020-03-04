2020-03-04T15:05:41+03:00
Новости компаний

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Новые условия действуют в случае оформления страхования и доступны клиентам до 30 апреля 2020 года
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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ снизил ставки по кредитам наличными. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 п.п. Минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе «Люди дела» составляет теперь всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – до 1 млн.

Новые условия действуют в случае оформления страхования и доступны клиентам до 30 апреля 2020 года. Без подключения программы страхования кредит можно оформить по ставке от 11,5%. Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Клиенты могут оформить заявку на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн на операционной системе iOS, в контакт-центре или офисе ВТБ.

- ВТБ стремится к повышению доступности банковских продуктов для населения, и на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения ключевой ставки мы приняли решение улучшить условия выдачи кредитов для клиентов, – прокомментировал руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - 7,5% - одни из лучших условий на российском розничном рынке, позволяющие потребителям реализовать свои финансовые планы наступающей весной с максимальной выгодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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