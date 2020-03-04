2020-03-04T17:31:35+03:00
Общество

Весна в городе: в Ботаническом саду расцвели подснежники и крокусы

Из-за теплой зимы в Петербурге растения «проснулись» раньше обычного
Алина ЧЕМЕРИС
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В Ботсаду Петра Великого распустились первые первоцветы.В Ботсаду Петра Великого распустились первые первоцветы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ботанический сад Петербурга постепенно раскрашивается в яркие цвета. В этом году благодаря теплой зиме растения начали распускаться раньше обычного. Первоцветы появились еще в декабре. Первым к солнцу потянулся весенник зимний – маленький желтый цветок, похожий на лютики. Вслед за ним проклюнулись пролески и крокусы.

Пролеска Мищенко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пролеска Мищенко.Фото: Олег ЗОЛОТО

Крокус желтый. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крокус желтый.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Зима в этом году мягкая, растениям достаточно комфортно было, и они зацвели раньше, - поясни ли в пресс-службе Ботанического сада. - На счастье, не было серьезных морозов, поэтому первоцветы спокойно прождали месяц, и сейчас уже входят в свой привычный режим жизни. Думаю, такие причуды погоды не скажутся критично на наших цветах. Температура уже вряд ли упадет до 10 градусов мороза, поэтому за растения мы не волнуемся.

Пролеска двулистная. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пролеска двулистная.Фото: Олег ЗОЛОТО

Весенник зимний. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весенник зимний.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подснежник белоснежный. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подснежник белоснежный.Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже совсем скоро петербуржцев порадуют иридодиктиумы, или карликовые ирисы. Но все же красивее всего в Ботаническом саду будет в апреле, когда повсюду расстелятся цветочные ковры.

Волчеягодник смертельный. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волчеягодник смертельный.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пролеска армянская. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пролеска армянская.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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