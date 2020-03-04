Бесснежная зима в Петербурге разорила коммунальщиков

В Санкт-Петербурге в 2019-2020 годах выросли расходы на зимнюю уборку улиц. Если у вас к этой новости нет вопросов – значит, вы как минимум два года не выходили из дома и не выглядывали в окно.

ПОДГОТОВИЛИСЬ НА РУБЛЬ, УБРАЛИ НА КОПЕЙКУ?

В позапрошлом и прошлом годах зима била все рекорды по количеству снега – город тонул в сугробах, а отчеты коммунальных служб, то и дело сдававших позиции под натиском стихии, больше напоминали сводки с фронтов. Сезон 2019-2020 оказался куда более мягким: снега мы почти что и не видели, а синоптики регистрировали одну аномальную оттепель за другой. Тем не менее денег из бюджета на оплату работы подрядчиков ушло существенно больше – речь идет о переплате по меньшей мере в несколько сотен миллионов рублей. Убедиться в этом может любой желающий – контракты, которые комитет по благоустройству Санкт-Петербурга заключал с подрядчиками на уборку дорог и тротуаров, лежат в открытом доступе на сайте госзакупок. И цифры в них приведены весьма интересные.

Минувшая зима официально стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для примера возьмем Адмиралтейский район. И в этом сезоне и в прошлом за его уборку отвечал один и тот же подрядчик – государственное дорожное предприятие «Центр». Открываем акты выполненных работ и видим странное: в январе 2019 содержание дорог и тротуаров обошлось подрядчику в 35 с копейками миллионов рублей. В январе 2020 – почти в 52 с половиной миллиона. Разница, как говорятся, налицо.

Точно такой же расклад и в других документах. В Выборгском районе (именно там, к слову, прошлой зимой вырос легендарный сугроб, ставший героем многочисленных фотожаб, которые разлетелись по всему рунету), январская уборка подорожала больше чем на 30 миллионов рублей – с 55 до 86 миллионов. В Центральном – на 24 миллиона. В Красногвардейском – на 26 миллионов и так далее. К тому же почему-то вдруг выросла стоимость уборки одного квадратного метра дорог и тротуаров – в зависимости от района и объекта всего на 50-70 копеек, но в сумме тоже набегает прилично. Итоговая «переплата» получается как минимум в несколько сотен миллионов рублей.

Наглядное сравнение: так выглядела зима в 2018-2019 годах...Фото: Олег ЗОЛОТО

СНЕГ БЮДЖЕТ БЕРЕЖЕТ?

Депутаты петербургского Заксобрания на ситуацию смотрят спокойно. По крайней мере большая их часть. Так, по словам заместителя председателя постоянной комиссии ЗаКСа по городскому хозяйству, строительству и имущественным вопросам Александра Ходоска, январская уборка подорожала не потому, что в этом году «переплатили». А потому, что «недоплатили» в предыдущем.

- Бюджет 2018-2019 и 2019-2020 годов отличатся тем, что в те годы у нас было недофинансирование, - отметил Ходосок. – В итоге комитету по благоустройству и подрядным организациям за уборку городских территорий было уплачено всего около 60 % от необходимой суммы. В этом году, насколько мне известно, этот пробел у нас исключен. Поэтому и складывается иллюзия того, что зимы нет, а мы платим больше. Более того – по отдельным категориям мы даже сэкономили. Например, деньги, заложенные в бюджете на вывоз снега, в бюджете и остались.

Точно так же возросшую стомость зимней уборки объясняют и в комитете по благоустройству.

- Из бюджета на 2020 год предусмотрено 11 с половиной миллиардов рублей на содержание дорог, - объяснили "Комсомолке" в ведомстве. - Это составляет 77 % от потребности. В прошлом году на эти расходы выделялось девять миллиардов рублей - или, другими словами, 63 % от суммы, которая действительно необходима.

...а вот так - в 2019-2020. Разница, как говорится, налицо.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом в комитете отмечают: все этапы уборки дорог и тротуаров строго контролируются. Наличие машин на участке контролируется автоматизированной системой, качество уборки - визуально, специально уполномоченными сотрудниками.

- Увеличение финансирования позволило увеличить штат работников - водителей и механизаторов - на 500 человек, - констатировали в ведомстве. - А кроме того - увеличить зарплаты водителей, отремонтировать технику и компенсировать увеличение стоимости топлива.

Тем не менее, по словам Ходоска, информацию, конечно, нужно еще проверить – в марте в Законодательном собрании должны пройти слушания по исполнению бюджета, на которых выступят представители и самого комблага, и жилищного комитета. Там их действиям дадут оценку, а заодно окончательно решат – объективно «подорожала» в Петербурге зима или нет.

По словам чиновников, ничего страшного не случилось - за зимнюю уборку заплатили ровно столько, сколько должны были.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Алексей Ковалев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по городскому хозяйству, строительству и имущественным вопросам:

- Я, если честно, ничему не удивляюсь. Договоры с подрядчиками заключаются на год или на полгода. И контроля за тем, как подрядчики его исполняют, практически никакого нет. И нет возможности уменьшить суммы, которые в них заложены. Так построена система – сколько заложено, столько и потратят. Я – и не только я, но и многие мои коллеги – давно уже говорю о том, что нужно отказаться от договоров подряда и прочего. Деятельность по уборке снега и очистке улиц не может быть коммерческой. Нужно переходить к системе государственного задания учреждениям. Это сократит расходы бюджета раза в два. Причем, насколько мне известно, новое руководство нашего комитета по благоустройству с этим даже согласно. Посмотрим, что будет дальше.