«Короновируса не боюсь»: Журналист госпитализирован в Боткина после отдыха в Италии

В больницу Боткина госпитализировали аналитика и IT-журналиста из Петербурга Илью Шатилина. 21 февраля мужчина вернулся из Италии, где отдыхал в Пизе и Флоренции. Все было хорошо, но неожиданно во вторник, 3 марта, состояние здоровья ухудшилось, подскочила температура. Теперь Илья находится в закрытом боксе и сдает анализы на коронавирус.

- Меня неожиданно накрыло сухим кашлем и температурой 38. Вызвал неотложку, сообщив, что 21 февраля прилетел из Италии. Диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус и упекли в Боткинскую больницу, - рассказал Илья в своем Facebook.

Врачи к Илье приходят только в спецкостюмах

Отвезли в больницу пациента не сразу, а велели сидеть дома и ждать спецтранспорт. В это время ему позвонил городской эпидемиолог и из районной поликлиники. В Боткина Шатилина поместили в отдельный бокс, взяли все анализы, поставили капельницу и выдали таблетки. Врачи в палату заходят только в белых спецкостюмах с респираторной маской.

- У палаты два входа, все заходят через один и выходят через второй на улицу. Сам выйти не можешь: везде электронные замки. В стене шлюз, через который дают еду и забирают анализы, в нем кварцевая лампа. На стене очиститель воздуха, окна не открываются, но в целом не особо душно, - описал свое место пребывания мужчина.

В ОЖИДАНИИ ДИАГНОЗА

Сейчас окончательного ответа по анализам на коронавирус Илье придется ждать до начала следующей недели. После этого врачи возьмут еще два мазка, чтобы удостовериться в диагнозе.

Сам Илья рассказал корреспонденту «КП-Петербург», что особо не волнуется. Если у него просто пневмония, то и с ней нужно лечиться в больнице.

- Я не очень боюсь коронавируса, лежу спокойно, - спокойно сообщил Шатилин. – Воспринимаю это просто как возможность поправить здоровье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764598" frameborder="0"></iframe> Петербуржец, у которого подозревают коронавирус, показал свою палату.

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