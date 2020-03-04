2020-03-04T19:33:50+03:00
Происшествия

«Короновируса не боюсь»: Журналист госпитализирован в Боткина после отдыха в Италии

Петербуржец попал в больницу с подозрением на пневмонию, но на опасный вирус его тоже проверяют [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец госпитализирован в Боткина после отдыха в ИталииПетербуржец госпитализирован в Боткина после отдыха в ИталииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В больницу Боткина госпитализировали аналитика и IT-журналиста из Петербурга Илью Шатилина. 21 февраля мужчина вернулся из Италии, где отдыхал в Пизе и Флоренции. Все было хорошо, но неожиданно во вторник, 3 марта, состояние здоровья ухудшилось, подскочила температура. Теперь Илья находится в закрытом боксе и сдает анализы на коронавирус.

- Меня неожиданно накрыло сухим кашлем и температурой 38. Вызвал неотложку, сообщив, что 21 февраля прилетел из Италии. Диагностировали пневмонию и с подозрением на коронавирус и упекли в Боткинскую больницу, - рассказал Илья в своем Facebook.

Врачи к Илье приходят только в спецкостюмах

Врачи к Илье приходят только в спецкостюмах

Отвезли в больницу пациента не сразу, а велели сидеть дома и ждать спецтранспорт. В это время ему позвонил городской эпидемиолог и из районной поликлиники. В Боткина Шатилина поместили в отдельный бокс, взяли все анализы, поставили капельницу и выдали таблетки. Врачи в палату заходят только в белых спецкостюмах с респираторной маской.

- У палаты два входа, все заходят через один и выходят через второй на улицу. Сам выйти не можешь: везде электронные замки. В стене шлюз, через который дают еду и забирают анализы, в нем кварцевая лампа. На стене очиститель воздуха, окна не открываются, но в целом не особо душно, - описал свое место пребывания мужчина.

В ОЖИДАНИИ ДИАГНОЗА

Сейчас окончательного ответа по анализам на коронавирус Илье придется ждать до начала следующей недели. После этого врачи возьмут еще два мазка, чтобы удостовериться в диагнозе.

Сам Илья рассказал корреспонденту «КП-Петербург», что особо не волнуется. Если у него просто пневмония, то и с ней нужно лечиться в больнице.

- Я не очень боюсь коронавируса, лежу спокойно, - спокойно сообщил Шатилин. – Воспринимаю это просто как возможность поправить здоровье.

Петербуржец, у которого подозревают коронавирус, показал свою палату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня подозрения на коронавирус и я лечу к вам»: Тренер духовного роста сбежала в Петербург из-под карантина в Индии

Женщину из-за симптомов китайской пневмонии хотели положить в госпиталь в Дели, но она решила вернуться в Россию (подробности)

Суд вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Теперь Алла Ильина ляжет в изолятор минимум до 19 февраля (подробности)

«Жертва» коронавируса: В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы, откуда из карантина сбежали пациенты

Решение о расторжении трудового договора с Алексеем Яковлевым приняли в городском Комитете по здравоохранению (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Зенит» усилиями Жиркова вырвал победу у «Ахмата» в 1/4 Кубка России
МЧС предупреждает о серьезном ухудшении погоды вечером и ночью 4 марта в Петербурге
«Зенит» и «Ахмат» забили по мячу и перевели матч 1/4 Кубка России в дополнительные таймы
Женщиной года в Петербурге стала директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая
Подземное книгохранилище хотят построить для библиотеки Маяковского
«Зенит» не смог распечатать ворота «Ахмата» в первом тайме 1/4 Кубка России
Восьмиклассника из Колпино, спавшего тонущую девочку с собакой, наградили медалью
Для весеннего посева Ленобласть приготовила более 26 тысяч тонн семян
Иномарка снесла школьника на переходе в Петроградском районе
В Петербурге 5 марта ожидается дождь, мокрый снег и до +6
В Петербурге «с боями» начали сносить гаражи на Стародеревенской улице
8 Марта Эрмитаж сделал для всех бесплатный вход
Суд дал 7 суток болельщику «Зенита», который сорвал флаг «Локомотива» на гостевом секторе
До начала Евро-2020 осталось 100 дней
Суд вернул психически больной петербурженке и ее дочери часть квартиры, которую та подарила
Пьяные друзья убили и закопали собутыльника в лесу под Волховом
В Петербурге поймали лже-полицейских, которые похитили человека из-за 50 тысяч рублей