Массовая потасовка фанатов стенка на стенку прервала кубковый матч «Зенита» с «Ахматом»

Второй тайм гостевого матча «Зенита» против «Ахмата» в рамках 1/4 Кубка России прервался из-за массовой драки фанатов. К сектору сине-бело-голубых дружно и резво пошла толпа болельщиков грозненского клуба. Слово за слово ребята пустили в ход кулаки. Всех тут же побежали усмирять стюарды и люди в военной форме.

Похоже, болельщикам "Ахмата" не понравились голые торсы фанатов "Зенита". Фото: vk.com/fcakhmat

- Болельщики «Зенита» сняли с себя футболки. Весь стадион пошел в их сторону, - объясняет причину потасовки фан-сообщество «Ахмата» во «Вконтакте».

Судье матча пришлось прервать встречу, пока страсти не улягутся. Помочь утихомирить фанатов постарались и футболисты, оказавшиеся ближе всего к трибуне «Зенита». Спустя пару минут всех болельщиков «Ахмата» рассадили по местам.

- Драки как таковой не было. Часть болельщиков «Зенита» сняли футболки, что выходит за рамки приличий для мусульман. Юные болельщики «Ахмата» выскочили на бровку и побежали к нам, желая разобраться. Полиция не допустила столкновений, петербуржцы оделись, все успокоилось и игра возобновилась, - рассказал «Комсомолке» болельщик Иван, который вел трансляцию с матча в группе «Живем на Васильевском» во «Вконтакте».

По словам болельщиков из Петербурга, сейчас все они организованно вышли на стоянку для транспорта гостей и готовятся выехать.

Толпа фанатов грозненской команды ринулась к трибуне зенитовцев. Успокоить всех смогли лишь люди в военной форме. Фото: vk.com/id351283859

Добавим, что «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» и вышел в полуфинал. За сине-бело-голубых вновь выше всяких похвал сыграл Юрий Жирков, забив и отдав голевой пас на Ригони. В 1/2 турнира зенитовцы сразятся с победителем в паре «Спартак» - ЦСКА.

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