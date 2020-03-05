Тюльпаны по рублю: Традиционная акция 8 марта пройдет в «Галамарте»

Хорошо, когда в нашем очень быстро меняющемся мире где-то есть стабильность! Например, в «Галамарте», который каждый год запускает акцию на 8 марта «тюльпаны всего за рубль».

В первый раз акция стартовала в 2017 году, и в итоге она стала одной из «фирменных» фишек сети наряду с акцией «Пена для бритья по рублю» на 23 февраля. Акции имеют огромный успех среди покупателей, что неудивительно, самые ходовые товары можно приобрести практически даром.

И этот год не станет исключением! «Галамарт» в очередной раз проводит народную акцию «Тюльпаны по рублю» и таким образом поздравляет всех женщин страны! Так что, мужчины, приходите 8 марта прямо с утра за свежими цветами и радуйте близких.

Кстати, в этом году «весеннюю» акцию подхватили и другие сети!

Фото предоставлено компанией Галамарт.

И это не единичный случай. Лучшие практики «Галамарта» периодически берут на вооружение и другие федеральные сети, как, например, акцию «Тетрадки по рублю» к 1 сентября. Что для покупателей, конечно, только плюс, чем больше товаров по доступным ценам, тем лучше.

А «Галамарт» как раз славится своими демократичными ценами! И не только - здесь каждый день действуют скидки, акции и распродажи, когда товары для всей семьи можно купить даже дешевле, чем в самом «Галамарте» в обычные дни. Философия сети проста - это магазины, которые призваны делать жизнь каждого человека легче и лучше. Изо дня в день. Ведь счастье, как известно, заключается в мелочах.

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