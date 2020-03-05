Жители четырех районов Петербурга и 11 районов Ленобласти 6 марта останутся без света

В пятницу, 6 марта, в жители нескольких районов Петербурга и Ленинградской области останутся без света. Причиной тому, плановые работы по техническому обслуживанию электросетевых объектов. Информация о частичном отключении электроэнергии в четырех районах в городе и 11 районах в 47-м регионе опубликована на сайте ПАО «Ленэнерго».

Петербург

Выборгский района

Поселок Кондарьево

Время отключения: с 10:00 до 15:00

Кировский район

Гапсальская улица, дом 2

Время отключения: с 11:00 до 15:00

Красносельский район

Микрорайон Сосновая Поляна (улица Гарькавого, дома 16/2 и 16/3)

Время отключения: с 11:00 до 14:00

Центральный район

Лафонская улица, дом 6, Тверская улица, дома 18, 20, 22, Воинова улица, дом 53

Время отключения: с 11:00 до 19:00

Ленинградская область

Бокситогорский район

Деревни Ольеши, Нечаевская, Анисимова (детский дом, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Время отключения: с 09:00 до 17:00

Волосовский район

Деревня Рогатино

Время отключения: с 09:00 до 19:00

Всеволожский район

Деревня Павлово, Красная Горка, Массив Блудное

Время отключения: с 10:00 до 16:00

Гатчинский район

Деревня Старосиверская, село Рождествено (улица Соколова, Большой Проспект дома 85-109, Храм), поселок Белогорка (улица Спортивная), деревни Межно, Рыбицы, Большево, п/ф «Скворицы», поселок Терволово, деревня Скворицы, Гатчинский лесхоз (лесосеменная станция), Экопетробалт, Слудицы (улица Вокзальная), Пудомяги (улица Стародеревенская)

Время отключения: с 09:00 до 18:00

Киришский район

Будогощь (улица Советская дома 16, корпуса 1, 2, 3)

Время отключения: с 09:00 до 12:00

Лодейнопольский район

Деревни Гонгиничи, Заозерье, Чагоницы

Время отключения: с 08:30 до 17:30

Ломоносовский район

Лопухинка (частично население), Вильповицы, Леволово, Воронино, ДНП «Воронино», ДНП «Лубленская долина», ДНП «Солнечное», ДНП «Уютное», АО ППЗ «Нагорный», деревня Телези, АО «Красносельский», деревня Келози, деревня Горбунки, деревня Большие Горки, Деревня Малые Горки, ДНП «Малые Горки», деревня Михайловская, поселок Ропша, СНТ «Газовик», ДНП «Школьное-2», поселок Кипень, деревня Узигонты.

Время отключения: с 09:00 до 18:00

Подпорожский район

Поселок Важины (улицы Свирская, Молодежная, Южная, Северная)

Время отключения: с 09:00 до 18:00

Приозерский район

Сосново (улица Зеленая Горка, Солдатский переулок, детский сад), Приозерск (улица Кокорина, ж/дома улица Гоголя, дома 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 52, улица Суворова, дома 33, 35; магазин Магнит по улице Гоголя; КНС-4; магазин Голохвастова)

Время отключения: с 09:00 до 18:00

Тихвинский район

Горка (улица Центральная)

Время отключения: с 09:09 до 15:09

Тосненский район

Поселок Нурма (дома 17, 18, 16, школа), деревня Ильинский Погост

Время отключения: с 09:00 до 17:00