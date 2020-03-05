Петербургские фонтаны ждет глобальная реконструкция

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Водоканал приступил к крупномасштабной реконструкции фонтанов и фонтанных комплексов. На данный момент в хозяйственном ведении города находятся 110 объектов, 60 из которых будут эксплуатироваться в этом году.

- Программа реконструкции включает в себя ремонт 75 фонтанных объектов, включая те, которые сейчас работают, но требуют ремонта, - сообщает директор по производству государственного унитарного предприятия Водоканал Санкт-Петербург Виталий Вербицкий. - Реставрация будет проходить до 2023 года. К этому времени все фонтаны будут восстановлены.

Даже на текущий год задачи перед ГУП Водоканал Санкт-Петербург стоят масштабные: необходимо отреставрировать десять объектов. В этот список входят фонтанные комплексы на улице Щербакова, в сквере у станции метро Лесная, на Каменноостровском проспекте, Лермонтовском проспекте, в районе Российской национальной библиотеки, в Зеленогорске, в Пушкине на Академической улице, на площади Победы и фонтан «Слава» в Московском Парке Победы, который будет открыт к 9 мая.

Гранитная чаша фонтана сейчас находится на реставрации в мастерской.Фото: Артем КИЛЬКИН

Самое сложное в реконструкции фонтана «Слава» - рассчитать размеры основания фонтана, чтобы повторить исторический облик. Постройка должна занять свою прежнюю позицию. В ремонте используется оборудование иностранного производства и применяются современные технологии. В частности, нержавеющая сталь, которая продлит срок службы объекта.

- Гранитная чаша фонтана сейчас находится на реставрации в мастерской, - поясняет производитель работ Евгений Одинцов. - Мы вернем на место тот гранит, который был с самого первого заложения. Он прослужит еще немало десятков лет.

Для проведения программы реставрации привлечены как бюджетные, так и внебюджетные средства. Фонтан «Слава» будет отреставрирован за счёт собственных средств предприятия. Такое решение принял генеральный директор по согласованию с руководством города.

Выбор всех фонтанов для ремонта производился в результате анализов технического обследования.Фото: Артем КИЛЬКИН

Выбор всех фонтанов для ремонта производился в результате анализов технического обследования. Периодичность их реконструкции была согласована с общественностью города. В прошлом году было проведено всеобщее голосование, и водоканал за счет собственных средств провел реконструкцию и ввёл в эксплуатацию три новых фонтана.

Сейчас ГУП Водоканал Санкт-Петербург имеет письменные обращения граждан как в адрес организации, так и администрации города. В том числе обращения городских структур, которые параллельно с водоканалом проводят реконструкцию и работают по благоустройству в скверах, садах и дворах города.