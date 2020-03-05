Петербуржцы смогут обменять смарт-часы на новые гаджеты со скидкой в магазинах МегаФон

Владельцы смарт-часов Apple и Samsung могут приобрести новое устройство со скидкой до 20%. Такая услуга доступна как петербуржцам, так и жителям других регионов России в 2050 салонах МегаФон. Чтобы принять участие в программе, нужно убедиться, что в настройках аппарата указан серийный номер устройства, оно включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит.

- Смарт-часы расходятся огромными тиражами, и одна Apple продает их больше, чем все швейцарские бренды вместе взятые (31 миллиона Apple Watch продано в прошлом году, а у швейцарцев купили всего 21,1 миллиона), - рассказывает программе Сергей Вильянов - журналист, IT-аналитик. - Но, в отличие от «настоящих» часов, электронные модели редко переходят детям и внукам. Обычно через год-два уже хочется купить новые. Плюс современные аккумуляторы после пары эксплуатации теряют до половины объема, что делает затруднительной продажу старой модели даже за скромную сумму. Инициатива Мегафона помогает расчистить полки и ящики от уже очевидно ненужных гаджетов, сэкономив на том, что будет радовать сегодня и завтра.

Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и модели. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro составит 15 000, на Honor 20 Pro – 5 000 рублей. Приобретая продукт по трейд-ин, покупатель также может воспользоваться кредитом или рассрочкой, выбрать страховые услуги или сервисы от оператора.

ОБМЕН И УТИЛИЗАЦИЯ

По программе трейд-ин МегаФон работает не первый год. С 2017 года вопользоваться предложением могли владельцы смартфонов. Так, в 2019 году на утилизацию и обмен было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку. В магазинах МегаФон Ритейл доля продаж смартфонов по программе трейд-ин от всех проданных смартфонов в штуках и в рублях составляет больше 20% и показывает непрерывный рост. Можно предположить, что предложение со смарт-часами будет не менее популярным.

- Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более современные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку, – отметил Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл.