2020-03-05T19:03:57+03:00
Общество

Доставка цветов к 8 марта: Букет из Яндекс.Лавки в Питере привезут за 15 минут

К букету тюльпанов можно добавить сладкий комплимент в виде конфет и пирожного
Поделиться:
..Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Дарить цветы к 8 марта стало традицией. В этот день ни один мужчина не позволит себе не порадовать любимых подруг, коллег, сестер, мам и бабушек весенним букетом. Но для сильной половины выбор цветов частенько доставляет массу хлопот. В голове сразу появляется уйма вопросов, какой букет выбрать, где купить, чтобы в очереди не стоять, и чтобы цена не кусалась. Еще ведь хочется всем лично вручить. А как успеть все за один день?

Не паникуйте. С 6 по 8 марта в Яндекс.Лавке будет действовать мгновенная доставка цветов. 15 минут и букет привезут по нужному адресу. Причем вручить могут вашей избраннице вместе с открыткой. Или доставят цветы вам, а вы уже подарите букет лично.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Доставку букетов можно заказать на lavka.yandex или через мобильные приложения «Яндекс.Такси» через вкладку «Продукты за 15 минут и «Яндекс.Еда». Ассортимент «Лавки» сезонный – летом и осенью туда завозят арбузы, в декабре продают новогодние елки, на Масленницу – блины, а к 8 марта — цветы.

В данный момент «Лавка» работает в центре города: Центральном, Адмиралтейском районах, частично - на Васильевском острове и на Петроградке. Доставка на любой адрес в зоне работы сервиса бесплатная.

БЫСТРЕЕ ЧЕМ СХОДИТЬ ЗА КОФЕ

- На работе мы сегодня решили поздравить девушек. Утром через «Лавку» заказали двенадцать букетов и встречали коллег с цветами. У них столько радости было в глаза. Приятно делать сюрпризы, - говорит житель Санкт-Петербурга Олег Кравцов. - А самое главное, что все это удалось сделать очень быстро. Пока одни коллеги за кофе ходили и в очереди там стояли, я уже успел выбрать всем цветы и получил свой заказ. На все про все ушло 15 минут.

. Фото: Shutterstock

.Фото: Shutterstock

«Лавка» спасает от головной боли и множества проблем:

- Цветы всегда будут свежими и собранными в красивую композицию.

- Не придется стоять в очередях и переплачивать втридорога, покупая тюльпаны в первом попавшемся по дороге магазине.

- Не нужно заранее заказывать цветы, сначала переживая, что их расхватают. А потом, что про ваш заказ могут забыть.

Кстати, подарок в виде тюльпанов можно дополнить. Добавьте к цветам сладкий комплимент - шоколадный торт, французские пирожные эклер и любые другие вкусности. Все это вместе с букетом можно заказать через приложение.

А еще вместе с цветами можно оформить доставку продуктов к праздничному столу. В ассортименте «Лавки» найдете все то, что есть в магазинах возле дома и офиса, включая продукцию локальных производителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он чувствовал себя хорошо и без проблем прошел осмотр в Пулково»: подруга итальянского студента, заболевшего коронавирусом, рассказала, как он прилетел в Санкт-Петербург
Рикардо Пизатти в Северной столице оказался впервые - с понедельника он должен был приступить к практике в институте, но в итоге попал на карантин в больницу
Новости 24
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей