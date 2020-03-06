Доставка цветов к 8 марта: Букет из Яндекс.Лавки в Питере привезут за 15 минут

Дарить цветы к 8 марта стало традицией. В этот день ни один мужчина не позволит себе не порадовать любимых подруг, коллег, сестер, мам и бабушек весенним букетом. Но для сильной половины выбор цветов частенько доставляет массу хлопот. В голове сразу появляется уйма вопросов, какой букет выбрать, где купить, чтобы в очереди не стоять, и чтобы цена не кусалась. Еще ведь хочется всем лично вручить. А как успеть все за один день?

Не паникуйте. С 6 по 8 марта в Яндекс.Лавке будет действовать мгновенная доставка цветов. 15 минут и букет привезут по нужному адресу. Причем вручить могут вашей избраннице вместе с открыткой. Или доставят цветы вам, а вы уже подарите букет лично.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Доставку букетов можно заказать на lavka.yandex или через мобильные приложения «Яндекс.Такси» через вкладку «Продукты за 15 минут и «Яндекс.Еда». Ассортимент «Лавки» сезонный – летом и осенью туда завозят арбузы, в декабре продают новогодние елки, на Масленницу – блины, а к 8 марта — цветы.

В данный момент «Лавка» работает в центре города: Центральном, Адмиралтейском районах, частично - на Васильевском острове и на Петроградке. Доставка на любой адрес в зоне работы сервиса бесплатная.

БЫСТРЕЕ ЧЕМ СХОДИТЬ ЗА КОФЕ

- На работе мы сегодня решили поздравить девушек. Утром через «Лавку» заказали двенадцать букетов и встречали коллег с цветами. У них столько радости было в глаза. Приятно делать сюрпризы, - говорит житель Санкт-Петербурга Олег Кравцов. - А самое главное, что все это удалось сделать очень быстро. Пока одни коллеги за кофе ходили и в очереди там стояли, я уже успел выбрать всем цветы и получил свой заказ. На все про все ушло 15 минут.

.Фото: Shutterstock

«Лавка» спасает от головной боли и множества проблем:

- Цветы всегда будут свежими и собранными в красивую композицию.

- Не придется стоять в очередях и переплачивать втридорога, покупая тюльпаны в первом попавшемся по дороге магазине.

- Не нужно заранее заказывать цветы, сначала переживая, что их расхватают. А потом, что про ваш заказ могут забыть.

Кстати, подарок в виде тюльпанов можно дополнить. Добавьте к цветам сладкий комплимент - шоколадный торт, французские пирожные эклер и любые другие вкусности. Все это вместе с букетом можно заказать через приложение.

А еще вместе с цветами можно оформить доставку продуктов к праздничному столу. В ассортименте «Лавки» найдете все то, что есть в магазинах возле дома и офиса, включая продукцию локальных производителей.