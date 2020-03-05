2020-03-05T17:38:03+03:00
Общество

Топ вакансий по рабочим профессиям в Петербурге

Куда идти работать токарю, электросварщику и слесарю
Оксана Никулина
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Ижорские заводы ищут спетиалистов.Ижорские заводы ищут спетиалистов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге дефицит специалистов. Если вы откроете вакансии, то обнаружите, что две трети объявлений – это поиск высококвалифицированных рабочих. За таких работников борются, их переманивают и предлагают выгодные условия труда. Профессионалы получают достойную зарплату, имеют приличный соцпакет, могут обучаться прямо на предприятии. Специально для вас мы составили топ самых привлекательных вакансий, которые сегодня есть на рынке труда Петербурга. Начинаем с одного из крупнейших городских предприятий – Ижорские заводы.

- Кто нужен: электросварщик

Что нужно будет делать: заниматься сваркой полуавтоматом или ручной дуговой сваркой с применением порошковой проволоки под рентген и ультразвуковой контроль.

Какие требования: опыт работы, наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию.

Зарплата: от 60 000 рублей

- Кто нужен: оператор станков с числовым программным управлением

Что нужно будет делать: работать на станках расточной, фрезерной и карусельной группы. Например, таких, как стойка Siemens 840D.

Какие требования: опыт работы, наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию. Знание стойки ЧПУ Siemens-828D (Ди) или Siemens-840D.

Зарплата: от 70 000 рублей

- Кто нужен: инженер-конструктор по расчету прочности

Что нужно будет делать: заниматься разработкой расчетов прочности и температурного состояния элементов оборудования АЭС и нефтехимии.

Какие требования: опыт работы, высшее техническое образование по специальностям «Машиностроение», «Котлостроение» или «Ядерные реакторы и энергетические установки». Владение программным обеспечением ANSYS (АнсИс), NASTRAN (НастрАн), COSMOS или ZENIT.

Зарплата: по результатам собеседования.

- Кто нужен: слесарь механосборочных работ

Что нужно будет делать: проводить работы по зачистке сварного шва и сборке деталей под сварку.

Какие требования: опыт работы по специальности, наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию. Умение читать чертежи.

Зарплата: от 50 000 рублей

- Кто нужен: специалист по подбору персонала

Что нужно будет делать: подбирать производственный персонал и инженерно-технических специалистов

Какие требования: релевантный опыт работы, законченное высшее образование по специальностям «Психология», «Социология» или «Управление персоналом».

Зарплата: по результатам собеседования

Что предлагает предприятие: официальное трудоустройство, белая зарплата, соцпакет по Трудовому кодексу, подтверждение вредного стажа в Пенсионном фонде. Условия труда достойные: цех освещаемый, вентилируемый и отапливаемый, раздевалки оборудованы шкафчиками и душевыми. Спецодежда и средства индивидуальной защиты, а также их стирка и химчистка – за счет завода. Возможность расти и развиваться. Корпоративная культура - спортивные и праздничные мероприятия, туристические слеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и так далее.

Где надо работать: Санкт-Петербург, Колпино, Фидерная улица, Ижорский завод.

К кому обращаться:

- Кирилл Вадимович Мистров, телефон: +7 (911) 198-96-92, e-mail: Kirill.Mistrov@omzglobal.com

- Наталья Борисовна Федосова, телефон: 8 (812) 322-83-22, e-mail: Natalya.Fedosova1@omzglobal.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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