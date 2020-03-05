Петербург должен стать столицей мирового чемпионата магии

Ну что сказать, хотя мы все и образованные культурные люди, а в чудо все же верим. Не зря так популярны разные факиры, фокусники и иллюзионисты. Для нас, обычных людей, их манипуляции руками - сродни волшебству. Хотите еще раз удивиться и увидеть, что такое настоящая магия? 14 марта в ДК имени Ленсовета выступят «Лучшие иллюзионисты России». Автор и создатель этого шоу Александр Муратаев в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM подробно рассказал, что артисты приготовили для зрителей. А также порассуждал о женщинах-иллюзионистах, ментальной магии и отечественной магической индустрии.

«МУЖСКОЙ» ТРУД - Как вы отбираете участников для шоу?

- Мы стараемся собрать иллюзионистов и фокусников разных направлений: сценической магии, больших иллюзионов, микромагии, ментализма, манипуляции.

- А женщины среди них есть?

- К сожалению, девушек в нашем деле не так много. Чаще всего это ассистентки. Самые профессиональные из них - те, которых распиливают. Среди девушек вообще конкуренция не очень.

- Почему? Фокусы - мужское ремесло?

- Мне кажется, дело в стереотипе. На протяжении 300-400 лет иллюзионисты всегда были стройными высокими мужчинами во фраке, шляпе, а девушки только ассистировали. Лишь в прошлом веке ситуация немного изменилась. Но и сегодня женщин-фокусниц воспринимают намного хуже.

По мнению самого известного иллюзиониста России, Северная столица вполне может принять 5-6 тысяч фокусников. ФОТО: Личная страница героя публикации

ОТВОЮЕМ ПОБЕДУ

- Вы разоблачитель фокусов…

- В какой-то степени. Но вообще я считаю, что открывать секреты, чужие или свои, - дурной тон. Я специалист по ментальной магии.

- А что это такое?

- Это игра с разумом зрителя. В этом случае он получает больше удовольствия, потому что не только наблюдает за процессом превращения, но и участвует в нем. Например, нужно сделать так, чтобы человек думал о том, о чем вам надо. Или я отгадываю то, что загадал кто-то из зала. Это работает через внушение. Элементарно, когда я прошу загадать цифру, а сам в воздухе черчу рукой семерку. За счет движения, слов я направляю вас на мысль. Конечно, это не так просто, этому нужно долго учиться.

- Как-то вы сказали, что Петербург имеет все шансы стать мировой столицей магии.

- Безусловно! Он уже стал столицей фокусов во всем СНГ. Здесь на протяжении шести лет проходит самый крупный форум по этой тематике. Теперь он может стать и мировым. Мы уже подали заявку на проведение в Санкт-Петербурге чемпионатов мира и Европы, которые проводятся раз в три года. В этом году он пройдет в Испании, но мы вполне можем отвоевать следующий себе. Это действительно глобальное событие: приезжает порядка пяти-шести тысяч иллюзионистов со всей планеты.

НА ВСЮ СТРАНУ ПАРА МАГАЗИНОВ

- Американское шоу и российское - небо и земля?

- У нас еще очень слабо развит этот жанр. В Америке есть понимание шоу-бизнеса. Там в это вкладывается очень много денег. В каждом штате есть своя конференция, которая в два раза больше нашей самой крупной. Там много специализированных магазинов, и получается, даже дети могут купить атрибуты и самостоятельно научиться базовым вещам. На всю Россию есть всего парочка таких магазинов. Но мы растем. Это правда. За последние шесть лет сильно изменился отечественный уровень.

- А как стать фокусником?

- Это все нарабатывается, главное - тренировка. Например, в 2005 и 2006 годах, когда открылся торговый центр «ПИК» на Сенной, рядом с домом, я по девять часов в день, от открытия до закрытия, ходил и показывал фокусы всем подряд: охранникам, кассирам, контролерам в кинотеатре. Мастерство приходит с опытом.