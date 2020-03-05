Коронавирус заставил гостиницы Петербурга снизить цены

Гостиничный рынок в Петербурге оказался под ударом из-за коронавируса и закрытия границ с Ираном, Южной Кореей и, конечно, Китаем. По некоторым оценкам экспертов, Северная столица может не досчитаться около 6 миллиардов рублей от туристов. Напомним, в 2019 году город на Неве посетили 1,3 млн китайцев, не считая других иностранцев.

«Комсомолка» узнала, что одна из главных гостиниц для гостей из Поднебесной, располагающаяся в Василеостровском районе, не ожидает наплыва туристов. Многие китайцы уже отменили забронированные номера. Из-за этого гостиница, оставшаяся ни с чем, вынужденно снизила цены в надежде хоть на каких-то постояльцев.

- Сейчас одноместный стандартный номер в четырехзвездочном отеле стоит 3000 рублей. Но еще в начале 2020-го цена была как минимум 4 тысячи. Тут такая арифметика: если в гостинице 1200 номеров, и все они пустуют, отель тут же теряет почти 5 миллионов в сутки, - рассказал собеседник «КП-Петербург» из гостиничного бизнеса Северной столицы.

Впрочем, посыпать голову пеплом пока рано. По информации газеты Российского союза туриндустрии, опросившей множество экспертов из сферы, текущая нагрузка отелей в Петербурге сохраняется на уровне прошлого года – например, в феврале она составила те же 45%.

- Просто в Петербурге есть ряд отелей, которые за последние два года приучили к себе исключительно китайских туристов. В них сложно проводить глобальную реновацию, но они обладают большим номерным фондом, ресторанами, что вполне устраивает китайцев. Вот там-то и ощутили снижение турпотока даже в условиях «низкого» сезона. Конечно, серьезное падение дохода неизбежно, если коронавирус не отступит к маю, - пишет RATA-news со ссылкой на специалистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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