2020-03-06T10:38:51+03:00
Общество

«Чай — это искусство»: Санкт-Петербургу открыли секреты благородного напитка

Компания Ahmad Tea провела чайную церемонию для журналистов и блогеров
Маргарита РЕПИНА
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«Чай — это искусство». Автор фото: Георгий Нигматулин.«Чай — это искусство». Автор фото: Георгий Нигматулин.
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Россия занимает второе место в мире по потреблению чая, но далеко не все любители напитка осведомлены обо всех его секретах. Исправить ситуацию решила британская команда Ahmad Tea: главный титестер Уильям Мэннинг и вице-президент по развитию бизнеса компании Тим Коннор. На эксклюзивной чайной церемонии для петербургских журналистов и блогеров, которая прошла 26 февраля в знаменитом дворце великого князя Владимира Александровича, специалисты рассказали о чайной истории с древнейших времён до наших дней и провели мастер-класс по дегустации ароматного напитка из разных регионов мира.

- Около 5000 лет - так давно человечество знакомо с чаем, - такими словами начал встречу Тим Коннор. В своём приветственном слове он не только затронул историческую тему, но и подробно рассказал о компании, которая уже полвека производит наиболее востребованные в мире сорта чая. Также он отметил, что ежедневно в мире выпивается более 30 млн чашек чая.

Автор фото: Георгий Нигматулин.

Автор фото: Георгий Нигматулин.

Вслед за Тимом Коннором выступил Уильям Мэннинг. Главный титестер компании более чем с 40-летним стажем рассказал собравшимся, что предан этому напитку с детства. Уже в младших классах он умел правильно заваривать чай, а после обучения стал различать тысячи его оттенков. Под руководством Мэннинга гости смогли попробовать себя в сложном и тонком искусстве дегустации чая и разобраться в нюансах блендов. Встреча завершилась небольшим конкурсом на лучшего знатока чая. Благодаря видеотрансляции к событию смогли присоединиться все желающие, а самому осведомлённому о чайной истории Ahmad Tea, который ответил на сложный вопрос титестера в прямом эфире, вручили годовой запас чая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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