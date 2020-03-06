2020-03-06T11:19:46+03:00
Общество

Смольный назначил нового врача Боткинской больницы

Место уволенного Алексея Яковлева занял Денис Гусев
Петр КИБЕР
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У Боткинской больницы появился новый главврач.У Боткинской больницы появился новый главврач.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Инфекционная больница имени Боткина обрела нового главврача. 6 марта стало известно, кто займет место Алексея Яковлева, уволенного после скандала с побегом из коронавирусного карантина. Решением главы Комздрава руководителем клиники назначен Денис Гусев.

- Вице-губернатор Олег Эргашев представил руководителям структурных подразделений клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина нового главного врача учреждения - Дениса Гусева, - сообщает пресс-служба Смольного.

Бывший главврач больницы Алексей Яковлев был уволен после побега пациентов из изолятора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший главврач больницы Алексей Яковлев был уволен после побега пациентов из изолятора.Фото: Артем КИЛЬКИН

Интересно, что Дениса Гусева представлял Олег Эргашев, сам только 5 марта ставший вице-губернатором Петербурга, курирующим социальную тему и здравоохранение.

Справка «КП»:

Денис Гусев в 1995 году окончил Военно-медицинскую академию им.С.М. Кирова. С 2015 года возглавлял Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. С 2016 года является главным внештатным специалистом Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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