Юные инженеры Ленобласти создадут роботов для города будущего. Принять участие в конкурсе могут дети от 6 до 14 лет

В рамках конкурса любому ребенку из Ленинградской области в возрасте от 6 до 14 лет предлагается придумать и спроектировать своего робота-цифрового помощника. Футуристические модели роботов в городе будущего будут водить общественный транспорт, строить дома или следить за здоровьем жителей.

- Будущее уже пришло в нашу жизнь – сегодня роботы собирают автомобили, проводят сложнейшие хирургические операции, могут заботиться о пожилых людях или животных. И количество навыков автоматизированных помощников будет только расти. В таких условиях мы считаем важным дать возможность раскрыть изобретательский потенциал юным робототехникам со всей Ленинградской области. И конкурс «Город будущего» станет отличной площадкой для демонстрации их инженерного таланта, - отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 31 марта 2020 года включительно, а затем принести на соревнования готовую модель робота. Компетентное жюри будет оценивать оригинальность идеи, сложность конструкции, внешний вид устройства и соответствие тематике конкурса. Всего будут определены шесть лучших работ в двух возрастных категориях – 6-10 лет и 11-14 лет.

Конкурс проводится при организационной поддержке Комитета цифрового развития и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Задача по стимулированию интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской деятельности обозначена в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики».