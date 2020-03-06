SМарт выгоды от Авто Премиума в Петербурге

Весенние предложения будут действовать на все модели до 31 марта 2020 года.

Для первых покупателей KAROQ группа дилерских центров ŠKODA Авто Премиум в Санкт-Петербурге объявляет выгоду до 105 685 рублей.

До 195 500 рублей увеличилась выгода при приобретении бестселлера марки – OCTAVIA. А ŠKODA SUPERB можно приобрести выгоднее на 300 000 рублей.

И это не только подарки на 8 марта! Покупатели семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ сэкономят до 235 800 рублей, а одного из самых популярных в Петербурге лифтбека ŠKODA RAPID – до 153 100 рублей.

В марте продолжают действовать особые условия при оформлении классического кредита или кредита SIMPLY CLEVER, а также программы Утилизация/Трейд-ин с выгодой до 115 000 рублей.

Ставка для моделей ŠKODA KAROQ, OCTAVIA и RAPID составляет от 3% по классическому кредиту и от 6,9% по кредиту SIMPLY CLEVER. Для всех покупателей ŠKODA группа Авто Премиум предлагает услуги по подбору наиболее выгодного тарифа страхования, для моделей ŠKODA OCTAVIA и KODIAQ - по акции с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

В марте продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный ряд марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода при покупке по программе составит до 115 000 рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Чтобы убедиться в правильном выборе, в дилерских центрах можно протестировать любой автомобиль модельного ряда ŠKODA, представленный на российском рынке. Здесь все организовано для удобства каждого члена семьи. Для маленьких гостей в каждом дилерском центре оборудованы игровые детские площадки, а если малыш желает отправиться на тест со всей семьей, для него подберут детское кресло по возрасту и установят в любой автомобиль.

А время ожидания в уютных клиентских зонах скрасит чашечка ароматного кофе, которым здесь угощают всех гостей.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Записаться на тест-драйв в любой автоцентр группы Авто Премиум: на ул. Руставели, 25/2, пр. Энгельса, 35 или ул. Хасанская, 5, можно дистанционно на сайте https://www.skoda-ap.ru.

Уникальный автомобильный портал позволяет зарезервировать автомобиль со склада дилеров в Петербурге, и даже внести предоплату.

Условия по кредитным программам подробнее по ссылке.

С Авто Премиумом весна обещает быть теплой!

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