С 8 по 10 марта в Петербурге будут действовать праздничные цены на весь модельный ряд SKODA

Автомобили ŠKODA - это комфорт и безопасность, пространство в салоне и много места в багажнике, умные ассистенты водителя и мультимедиа для комфортных путешествий. Самое время сделать подарок своей семье!

Выгодное предложение на ŠKODA RAPID до 153 000 рублей и дополнительное оборудование в подарок!

Выгода на новый ŠKODA KAROQ до 105 685 рублей для первых покупателей! А также специальные предложения на весь модельный ряд.

На тест-драйве в дилерских центрах Вас ждёт 29 автомобилей ŠKODA: SUPERB, KODIAQ, KAROQ, RAPID и OCTAVIA – в разных комплектациях с разными двигателями.

1. Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID в комплектации Ambition (Амбишн) с пакетом WE7, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности в салонах официальных дилеров ŠKODA.

2. Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KAROQ в комплектации Ambition c пакетамиWR2 иPLA.Акция действует с 1 по 31 марта 2020 г.

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