2020-03-06T18:54:27+03:00
Дом. Семья

«Она рожала раз в полгода, а потом от нее просто избавились»: петербургские волонтеры спасают собаку редкой породы

Из-за ужасающих условий у собаки по кличке Нюша развились опухоли
Сергей ВОЛЧКОВ
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Нюша попала к волонтерам около месяца назад. Фото: «Фонд помощи бездомным животным, попавшим в беду»Нюша попала к волонтерам около месяца назад. Фото: «Фонд помощи бездомным животным, попавшим в беду»
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Месяц назад в приюте «Фонда помощи бездомным животным, попавшим в беду» в Санкт-Петербурге появился необычный постоялец – декоративная собака редкой породы пти-брабансон по кличке Нюша. По словам сотрудников фонда, прежний владелец использовал ее для разведения щенков – а когда у Нюши, ослабленной почти непрерывными родами, подорвалось здоровье, просто избавился от нее, как от ненужной вещи.

- Нюшу выставили на продажу на Avito, - вспоминает основатель фонда Анна Паперная. – Вообще по правилам положено, чтобы собаки рожали щенков не чаще, чем раз в три года. Нашу же новую питомицу, судя по ее состоянию, заставляли рожать по меньшей мере два раза в год. Она «работала» буквально на износ.

Собака попала к активистам в ужасном состоянии: во время осмотра у ветеринара у нее обнаружили грыжу, большую опухоль у молочных желез, отит и пиометру - сильное воспаление слизистой матки. Скорее всего, из-за пиометры от Нюши и избавились – это заболевание часто ведет к тому, что собака не может выносить и родить потомство. Кроме того, собака была очень испуганной.

Из-за частых родов у собаки развились опухоли. Их пришлось удалять хирургическим путем. Фото: «Фонда помощи бездомным животным, попавшим в беду»

Из-за частых родов у собаки развились опухоли. Их пришлось удалять хирургическим путем. Фото: «Фонда помощи бездомным животным, попавшим в беду»

- Что с ней делали – мы не знаем, - признается Анна. – Возможно, просто пренебрежительно обращались, возможно, били или держали в клетке. Как бы то ни было, сейчас Нюшу прооперировали в клинике, с которой мы сотрудничаем. Слава Богу, пока нам разрешают оперировать животных в долг. Мы внесли за Нюшу аванс – почти 700 рублей – и теперь должны заплатить еще 9 600.

Операцию, по словам нашей собеседницы, Нюша перенесла тяжело, но сейчас активно идет на поправку. Сколько займет период реабилитации, сказать пока сложно – он может пролететь за две-три недели, а может растянуться на несколько месяцев. Но как только чудом спасенная собака пойдет на поправку, ей начнут искать новую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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