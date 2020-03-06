2020-03-06T19:39:54+03:00
Общество

Цветы вместо штрафов: полицейские поздравили женщин с 8 марта

Акция прошла в Центральном районе Петербурга
Алина ЧЕМЕРИС
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Сотрудники ГИБДД дарили дамам цветы.Сотрудники ГИБДД дарили дамам цветы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Встреча с сотрудниками ГИБДД на дороге всегда волнительна, но в преддверии женского праздника это хороший знак. Сегодня мужчины в погонах не выписывали дамам штрафы, а дарили цветы.

Увидев полицейского, который указывает жезлом остановиться, как правило, дама, нажав на тормоз, начинает суетливо копаться в сумочке. Но услышав поздравления с наступающим праздником, в недоумении замирает. Для каждой автомобилистки такой сюрприз оказывается весьма неожиданным.

Водители были в восторге от акции полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водители были в восторге от акции полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО

- От всего ГИБДД центрального района хотим поздравить всех прекрасных женщин с 8 марта, пожелать им оставаться такими же красивыми и всегда радовать нас, - говорит старший инспектор отдела ГИБДД УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга Сергей Костюков.

Такую картину на дорогах города увидишь не часто. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такую картину на дорогах города увидишь не часто.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как отмечают полицейские, накануне женского праздника, важно подарить прекрасной половине человечества хорошее настроение. По словам блюстителей дорожного порядка, после этого случается чудо, и дамы начинают вести себя за рулем более внимательно и осторожно. Такие акции доказывают: не стоит бояться встречи с инспектором ГИБДД – она может обернуться приливом позитива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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