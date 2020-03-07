Мурино, сэр: пригород Петербурга заволокло туманом

Практически в Лондон, если не обращать внимания на некоторые детали, превратился 7 марта город Мурино. Утром его полностью заволокло туманом. Да таким, что хоть ножом режь. Из окна местных многоэтажек не видно было почти ничего, кроме белесой пелены.

- В Мурино дикий туман. Видимость метров 50, - сообщает корреспондент «Комсомолки», живущий в том районе.

Фотографии, сделанные с КАДа из окна машины действительно рисуют почти британскую картину «туманного альбиона», когда не видно ничего. Муринские многоэтажки просто растворились в густой белой пелене.

Почти что Лондон. Чуть отличается.Фото: Лилия КОЗЛОВА

Впрочем, те, жители Девяткино, которые решили в выходной день поспать подольше, вряд ли увидят данную картину. С наступлением дня туман рассеется. В Петербурге, ближайших пригородах и Ленобласти потеплеет - согласно прогнозу синоптиков будет до +6 градусов - и даже выглянет солнце.

Это небольшой подарок природы женщинам в преддверии 8 марта. А вот сам праздничный день, увы, может оказаться ненастным. Утром в воскресенье по прогнозу стоит мокрый снег с дождем.