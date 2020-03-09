Экс-кандидат в губернаторы Петербурга продает красивый номер телефона за девять миллионов рублей

«Друзья, мне срочно потребовались деньги, и я готов продать номер +7 (499) 099 99 99 со скидкой 90 процентов. По прайсу он стоит девять миллионов рублей», – с таким заманчивым предложением обратился к своим подписчикам 44-летний петербуржец из Йошкар-Олы, выпускник Можайки, отец троих детей, несостоявшийся губернатор Петербурга, депутат Мосгордумы и президент России Владимир Кузнецов.

Со скидкой выходит «всего 1,3 миллиона рублей». А ведь «второго такого номера нет во всей России». Красивыми телефонными номерами Владимир Кузнецов стал заниматься еще до того, как попытался прорваться в высшие эшелоны власти. Так, на середину 2018 года его фирма предлагала, по его словам, более 400 тысяч номеров в 60 регионах России.

И уже тогда предприниматель стал активно распродавать самые дорогие номера, доселе предлагаемые лишь в аренду. Жемчужинами коллекции были московские городские номера с нулем и шестью девятками (за девять миллионов рублей), семерками (за семь миллионов) и пятерками (за пять). Но желающих приобрести заветные цифры, по всей видимости, пока не нашлось.

За это время властелин телефонных номеров успел запустить петицию с призывом собрать 120 биткоинов для телефонных террористов, чтобы они перестали «минировать» суды и учреждения Петербурга. Правда, в реквизитах указал свой электронный кошелек.

– Каждый, кто примет участие, получит значок «Я остановил минирование!», который мы выпустим по результатам проделанной работы, – обещал бизнесмен.

В прошлом году Кузнецов засветился в предвыборной борьбе за место губернатора Петербурга. Специально к 8 сентября кандидат выпустил «сувенирную криптовалюту» под названием guber, которую обещал перечислить за приведенных избирателей.

Впрочем, самовыдвиженцу в регистрации отказали. Возможно, предвидя такое развитие событий, петербуржец одновременно выдвинулся и в Мосгордуму. Куда также не прошел. К слову, ранее, в 2018 году, криптобизнесмен из Петербурга выдвигался на пост президента России. Попытает ли Кузнецов счастье в выборах губернатора Ленобласти, которые пройдут в этом году, пока неизвестно. Но предприниматель уже выкупил сайт kandidat2020.ru.

В кругах российских программистов о Кузнецове говорят как о человеке с финансовыми проблемами, чем и вызваны его неожиданные проекты. Действительно, незадолго до очередного объявления о продаже самого красивого номера в коллекции бизнесмен демонстрировал в сети баланс своего мобильного телефона, который составлял минус 8,9 миллиона рублей.

– Если в ночь с 28 на 29 декабря перевести 1000 рублей на карту по моему номеру, то Вас всю жизнь будет преследовать удача, – то ли в шутку, то ли всерьез писал криптовалютчик в сети.

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