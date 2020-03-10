Суперлуние: Петербуржцы делятся фотографиями необычно большой Луны в соцсетях

Необычно красивое и завораживающее астрономическое явление наблюдали жители Земли в ночь на 10 марта – Суперлуние. Петербуржцы также смогли насладиться видом большого лунного диска благодаря ясной, безоблачной погоде. Небесное светило, размером с блюдце, повисло над городом и удивляло своей таинственностью. Разумеется, увидев это, горожане поспешили запечатлеть Луну на объективы своих мобильных телефонов и фотоаппаратов, чтобы сохранить на память и поделиться в социальных сетях.

Луну было видно в каждом уголке Петербурга / Фото: instagram.com/diktor.karpov

- Ага, теперь сошлось... У меня в полнолуние вечно полный «трындец». Теперь хоть понятно. Значит завтра все наладится, - шутливо заметила одна из пользовательниц сети.

Луна "заигрывала" с монументами на Дворцовой площади / Фото: instagram.com/necopengagen

И даже утром 10 марта она продолжала светить / Фото: instagram.com/tosya_happy

Огромная Луна не ускользнула ни от кого. Горожане наблюдали, как она скользит по крышам многоэтажек, «шагает» над проспектами и даже «заигрывает с монументальностью» на Дворцовой площади.

Жителям Петербурга очень повезло с погодой, из-за облаков Луны было бы не видно / Фото: instagram.com/hellosidney112

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время спутник подходит к планете на расстояние менее 362 тысяч километров.