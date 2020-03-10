В Петербурге сын бизнесмена во время вечеринки «сыграл в русскую рулетку» и случайно застрелился

Жители Петербурге не успели отойти от новостей про 14-летнего сына судьи, который, по версии следствия, выстрелил в своего лучшего друга из ружья отца. Парень, по предварительной информации, хотел покрасоваться, но все закончилось трагично. После ЧП он скрылся и ночь отсиживался в лесу. Вскоре его поймали, после чего подросток признал свою вину и объяснил, что все произошло по неосторожности.

Спустя двое суток в Петербурге произошел новый подобный случай. На этот раз ЧП случилось в квартире бизнесмена. 20-летний сын коммерсанта Владислав устроил вечеринку в трехкомнатной квартире родителей на улице Есенина. Парни с девушками отдыхали и выпивали, когда Влад решил покрасоваться и появился перед ними с оружием.

- Владислав открыл сейф отца, в котором лежал травматический пистолет «Гранд Пауэр», - рассказал "КП-Петербург" источник. - По рассказам друзей, находившихся на вечеринке, Влад в шутку выстрелил себе в голову. Пистолет оказался заряжен.

От пули парень скончался на месте. Приехавшие силовики, которых вызвали друзья погибшего, выяснили, что оружие было зарегистрировано на отца студента. Правда, сам коммерсант долгое время уже не живет в России, и лицензию на оружие не продлевал. При этом сами родственники о пистолете в сейфе в Росгвардию не сообщали.

Погибший был студентом 2 курса Санкт-Петербургского политехнического университета.

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