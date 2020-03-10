2020-03-10T13:20:23+03:00
Происшествия

В Петербурге сын бизнесмена во время вечеринки «сыграл в русскую рулетку» и случайно застрелился

Ранее в Северной столице сын судьи случайно выстрелил в своего друга из ружья отца
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Студент погиб от выстрела в головуСтудент погиб от выстрела в головуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Петербурге не успели отойти от новостей про 14-летнего сына судьи, который, по версии следствия, выстрелил в своего лучшего друга из ружья отца. Парень, по предварительной информации, хотел покрасоваться, но все закончилось трагично. После ЧП он скрылся и ночь отсиживался в лесу. Вскоре его поймали, после чего подросток признал свою вину и объяснил, что все произошло по неосторожности.

Спустя двое суток в Петербурге произошел новый подобный случай. На этот раз ЧП случилось в квартире бизнесмена. 20-летний сын коммерсанта Владислав устроил вечеринку в трехкомнатной квартире родителей на улице Есенина. Парни с девушками отдыхали и выпивали, когда Влад решил покрасоваться и появился перед ними с оружием.

- Владислав открыл сейф отца, в котором лежал травматический пистолет «Гранд Пауэр», - рассказал "КП-Петербург" источник. - По рассказам друзей, находившихся на вечеринке, Влад в шутку выстрелил себе в голову. Пистолет оказался заряжен.

От пули парень скончался на месте. Приехавшие силовики, которых вызвали друзья погибшего, выяснили, что оружие было зарегистрировано на отца студента. Правда, сам коммерсант долгое время уже не живет в России, и лицензию на оружие не продлевал. При этом сами родственники о пистолете в сейфе в Росгвардию не сообщали.

Погибший был студентом 2 курса Санкт-Петербургского политехнического университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Были лучшими друзьями, но Андрей мог вспылить»: В квартире сына судьи застрелили 14-летнего школьника

Парни смотрели хоккей, когда прозвучал выстрел из ружья (подробности)

«Ели чипсы, пили колу и шутили»: Один из участников вечеринки в квартире сына судьи рассказал, что было до убийства

По одной из версий, сын служителя Фемиды выстрелил в голову своему лучшему другу из ружья отца (подробности)

Сын судьи рассказал, как пуля из ружья отца попала в голову его 14-летнему другу

По словам адвоката, парень признал свою вину и объяснил, что трагедия в квартире произошла по неосторожности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербургские НКО получат 387 миллионов на свои проекты
На Ладожском озере ищут лодку с тремя рыбаками
Пулково стал лучшим аэропортом Европы 2019 года
Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Матч «Зенит» - АСВЕЛ по Франции пройдет без зрителей из-за коронавируса
Два школьника попали в больницу после вечеринки с алкоголем
250 километров дорог Ленобласти очистили от снега в праздничные дни
Голову в ведре и расчлененное тело нашли в квартире в Луге
Очередной температурный рекорд побит в Петербурге
Чтобы поклониться мощам Иоанна Крестителя петербуржцы встали в огромную очередь перед Казанским собором
Гадюки проснулись в Юнтоловском заказнике Петербурга
В Купчино был найден труп младенца
Пьяный петербуржец расстрелял гостью, а потом скрылся на машине
По случаю Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор проведет «горячую линию»
У женщины в декрете из квартиры украли 3,5 миллиона рублей наличными
Петербуржец задавил машиной бывшую жену, раздробив ей все тело
Умер актер сериалов «Ликвидация» и «Исаев» Владимир Михайловский
Падение метеора над Петербургом попало на видео
«Черная дыра» образовалась на Гражданском проспекте
Автомобиль такси перевернулся на крышу в Парнасе
Солнечно и до + 7: Погода в Петербурге 10 марта
Из-за горящего водорода на заводе «Светлана» эвакуировали 650 человек
«Зенит» и «Уфа» не смогли забросить друг другу ни одного мяча
На заводе «Светлана» загорелась водородная станция
По Неве дрейфует льдина с двумя нерпятами
Петербуржцу показалось, что кто-то заминировал ТЦ «Индустриальный»
В аварии на Пулковском маршрутку остановила иномарка известного автоблогера
Из-за аварии с маршруткой Пулковское шоссе встало в пробку
Мощи святого Иоанна Крестителя встретят в Казанском соборе сегодня вечером