Сергей Игоревич Буровик: Клиника Позвоночника доктора Разумовского

Свою профессиональную карьеру Сергей Игоревич начал еще во время учебы в медицинском институте – он работал медбратом в одной из городских больниц. В 2002 году закончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию, в 2004 году – клиническую ординатуру по неврологии.

– Именно неврология позволяет изучать, диагностировать и лечить самые распространенные в настоящее время заболевания и состояния, комплексно подходить ко всем проблемам пациента, – уверен доктор.

Доктор Буровик– очень внимательный, отзывчивый и эрудированный врач с большим практическим опытом и клиническим мышлением. А еще – с желанием постоянно совершенствоваться в избранном деле. Только за последние годы Сергей Игоревич прошел профессиональную переподготовку по мануальной терапии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, физиотерапии и организации здравоохранения, повысил свою квалификацию по интервенционным методам лечения в неврологии, плазмолифтингу, организации экспертизы временной нетрудоспособности, карбокситерапии.

Именно неврология позволяет изучать и лечить самые распространенные в настоящее время заболевания, – уверен доктор.Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2008 года Сергей Буровик является заместителем главного врача по медицинской части Клиники Позвоночника доктора Разумовского. Пациенты любят доктора за скрупулезный и всесторонний подход, доскональное изучение проблем со здоровьем и стремление подобрать оптимальный, эффективный и безопасный курс лечения. А еще за спокойствие, умение разобраться в самых сложных случаях, доступное объяснение любой проблемы и путей ее решения. Неудивительно, что у Сергея Игоревича много постоянных пациентов, которые часто отправляют к нему еще и своих родственников, знакомых. Много наших соотечественников приезжает к нему на лечение из Финляндии, Швеции, Латвии и Германии.

Ну, а коллеги отмечают Сергея Игоревича как высококлассного специалиста, внимательного и отзывчивого человека, готового всегда помочь советом или делом, решить любую проблему.

ШЕСТЬВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Я никогда не боялся врачей, но испытывал к ним большое уважение. Моя мама работала медицинской сестрой хирургического отделения поликлиники, и я часто бывал у нее на работе. Мне нравилась чистота и запах в медицинских кабинетах, строгие врачи в белоснежных халатах и атмосфера серьезности в поликлинике. В старших классах школы я окончательно определился в своем желании стать врачом. Я ходил на подготовительные курсы и сразу после окончания школы поступил в Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. После окончания академии я решил выбрать своей специальностью неврологию.

– Много ли среди петербуржцев потенциальных пациентов докторов вашего профиля? Насколько распространены неврологические проблемы у жителей Северной столицы?

– Врач-невролог на данный момент – это один из самых востребованных специалистов. Его деятельность охватывает огромный список заболеваний, и все они широко распространены среди жителей Санкт-Петербурга. Это дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (межпозвонковые грыжи, остеохондроз, спондилез),головные боли и головокружения, вегетативные нарушения, заболевания сосудов, синдром хронической усталости, астенические и депрессивные состояния, снижение концентрации, памяти и внимания, нарушения сна и многие другие.

Как и жители других крупных мегаполисов, петербуржцы страдают от гиподинамии, хронического стресса, неправильного питания, проблем с экологией. Также немаловажную роль в развитии заболеваний играет не самый благоприятный климат нашего города, недостаток ультрафиолета и повышенная влажность.

– Как понять, что пора записаться к неврологу?

– К врачу-неврологу следует обратиться, если беспокоят скованность, боли в спине и конечностях, головные боли, нарушение координации, головокружение, нарушение чувствительности и слабость в конечностях. Также невролог сможет помочь при звоне или шуме в ушах, снижении памяти, вегетативных нарушениях и повышенной утомляемости.

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Наверное, как и для любого врача, главное достижение – это возможность помочь людям, избавить от боли, увидеть улыбку на лице пациента после лечения и услышать искренние слова «Спасибо, доктор!».

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– При моем ритме жизни сложно вести здоровый образ жизни, но я очень стараюсь. Ограничиваю прием жирной пищи, стараюсь по возможности больше двигаться, 2 раза в неделю занимаюсь лечебной физкультурой, по выходным совершаю длительные марш-броски на природе, велопрогулки, а в зимнее время года катаюсь на беговых лыжах.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Я коренной петербуржец. Мои бабушки во время войны работали в блокадном Ленинграде, а дедушка прошел всю войну. Очень люблю свой город и, его жителей. Считаю, что это лучший город в мире. И быть его частью, жить его событиями, проблемами и радостями, а тем более вносить в его развитие и будущее вклад в виде укрепления здоровья его жителей, это большая честь и счастье.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

– по телефону: 8 (812) 649-03-03, 244-39-79,

– на сайте Клиники Позвоночника доктора Разумовского.