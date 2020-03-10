2020-03-10T13:03:09+03:00
Общество

Студентам петербургского медуниверситета, оказавшимся на карантине из-за коронавируса, привезли полтонны пиццы

Запертых в общежитии учащихся накормила компания Dostaевский
Маргарита РЕПИНА
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Студентов, оказавшихся на карантине, накормили пиццей. Фото: пресс-служба компании.Студентов, оказавшихся на карантине, накормили пиццей. Фото: пресс-служба компании.
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Уже неделю студенты петербургского медуниверситета имени Мечникова не выходят из общежития, закрытого на карантин из-за коронавируса. Учащихся изолировали после того, как врачам пожаловался на здоровье студент из Италии. Парня отправили в Боткинскую больницу, а 720 человек оказались взаперти. Накануне праздников поддержать и порадовать медиков решила служба доставки еды Dostaевский. Она организовала гуманитарную помощь и привезла к воротам общежития СЗГМУ им. И.И. Мечникова 500 кг.пиццы. Как объяснили в компании, студенты несколько дней пускали из окон самодельные бумажные самолетики с просьбой о пицце. В такой ситуации остаться равнодушным было сложно.

- Каждый из нас может оказаться в подобной ситуации, тем более, когда история с коронавирусом только набирает обороты и сеет панику среди жителей. Мы хотели подбодрить студентов и поднять настроение горячей и вкусной пиццей, — рассказал генеральный директор Dostaевского Владимир Овелян. — Представляем, в какой панике и безвестности они пребывают, ожидая, когда все разрешится. Мы не могли остаться в стороне и решили помочь тем, что умеем делать лучше всего – а мы умеем кормить людей горячей пиццей. Мы видели искреннюю благодарность, и это здорово.

Напомним, что Dostaевский начал свою историю в 2014 году в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на приготовлении и доставке готовых блюд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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