Николай Андреевич Спиридонов: Клиника «ФлебоЛайф»

Николай Андреевич – специалист по диагностике и лечению артериальной и венозной патологии, трофических язв, хронических незаживающих ран. Доктор Спиридонов владеет методикой ультразвукового исследования сосудов конечностей, занимается лечением гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей.

Это один из тех докторов, к которым пациенты приходят по рекомендации друзей, близких и просто знакомых. А все потому, что Николай Андреевич берется за самые сложные случаи и не успокаивается до тех пор, пока не поможет больному. Высказывания из серии «Я поставил диагноз в рамках тех заболеваний, с которыми работаю» – доктор Спиридонов считает просто недопустимыми.

– Хороший врач не должен быть зациклен только на той патологии, которой он занимается. Грамотный врач всегда разберется, при необходимости проконсультируется у коллег, – считает главный врач клиники «ФлебоЛайф». – Заболеваний с клиническими проявлениями на ногах очень много и необходимо ориентироваться в них. Поставить правильный диагноз, назначить адекватное лечение или направить к врачу, который занимается данной патологией – вот основная, первоначальная задача доктора.

Николай Андреевич совершенствуется в своей профессии уже 20 лет, из которых 10 посвятил науке. За это время он защитил кандидатскую диссертацию, написал несколько учебных пособий, опубликовал десятки статей и подготовил более ста хирургов. Доктор Спиридонов имеет колоссальный опыт в лечении сосудистой патологии конечностей, а педагогическая деятельность позволяет ему более широко оценивать каждого пациента и ставить верный диагноз, назначать правильное лечение. Высокое профессиональное мастерство, чуткое отношение к каждому пациенту, уважительное отношение к коллегам по работе и умение принимать правильные решения в нетипичных сложных случаях – это то, за что коллеги-медики и пациенты уважают Николая Андреевича.

Доктор провел более 5 500 успешных операций, регулярно проводит обучающие бесплатные лекции для пациентов в рамках проекта «Школа пациента» за, что имеет благодарственные письма от обществ Ветеранов города Санкт-Петербурга. А в 2018 году начался новый этап в жизни доктора: Николай Андреевич открыл свою клинику.

– Клиника «ФлебоЛайф» строилась нами с нуля. Самое современное оборудование, профессиональный, дружный коллектив, работающий на благо каждого пациента. Вот серьёзное достижение, – говорит Николай Спиридонов. – Мы стараемся быть доступными для любого жителя нашего города и страны. Для этого разработали социальную программу по обследованию и лечению пациентов. Консультируем и лечим больных в регионах, где доступность специализированной помощи практически нулевая.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом?

– Впервые я оказал помощь человеку, когда мне было лет 9-10. Это был мой брат. Играя, он поскользнулся, упал и, ударившись о железный крюк, глубоко поранил руку. На удивление я не испугался, а нашёл дома перекись водорода, вату, бинты. Постарался остановить кровотечение и наложил повязку. Врачом же я решил стать немного позднее, когда учился в седьмом классе. В институт поступил в 1993 году. Окончил СЗГМА им. Мечникова в 1999 году, осуществив свою мечту.

Доктор Спиридонов за работой. Фото из личного архива.

– У петербуржцев варикозная болезнь встречается часто?

– У петербуржцев, и вообще у жителей России, варикозная болезнь распространена довольно широко. От нее в той или иной степени страдают порядка 80% людей, просто не все обращают на неё внимание. У кого-то это просто сосудистые сеточки, которые беспокоят только как косметический дефект. А у кого-то это трофические язвы голеней на фоне прогрессирующей венозной недостаточности. Если мы возьмём наш многомиллионный город, то таких людей, страдающих от трофических язв, венозного дерматита, липодерматосклероза ног будет более 500 тысяч.

На увеличение числа пациентов флебологов, особенно в больших городах, влияет в основном малоподвижный образ жизни, избыточный вес. Плюс ритм современной жизни не оставляет времени человеку, чтобы обратить внимание на себя, на своё здоровье. Поэтому к врачу мы бежим, когда уже возникают осложнения заболевания. К слову, некоторые из этих осложнений, такие как тромбоз и тромбофлебит, опасны для жизни.

– Насколько ответственно горожане относятся к своему здоровью?

– В основном люди не обращают внимания не только на сетки, но даже и на расширенные вены на ногах, и обращаются к врачу, когда появляются более серьёзные жалобы. Не надо затягивать с походом к врачу. Это не займёт много времени. А вылечить варикозную болезнь на ранних стадиях её развития гораздо проще. Тем более с появлением современных методов не требуется стационарного лечения. Всё можно сделать амбулаторно, за один-два часа. Без отрыва от повседневной жизни и работы в удобное для вас время.

А если врач на приёме не выявит серьёзных проблем, то объяснит, какая профилактика необходима, чтобы варикозная болезнь не началась или не прогрессировала. Для контроля осмотры и ультразвуковое обследование сосудов ног надо проходить не реже 1 раза в год, а если уже есть объективные симптомы – то 1 раз в 6 месяцев.

– Какие последние достижения в медицине вы можете отметить?

– В медицине в целом и в сосудистой хирургии каждый год предлагают что-то новое. Например, в практике флеболога постоянно идёт движение в сторону наиболее безболезненного и более комфортного для пациента лечения. В последние годы очень широкое распространение получили термальные эндовазальные методики. Пациент без разрезов, наркоза и стационарного лечения получает избавление от варикозной болезни. Мы думали, что более щадящего лечения уже не придумать, но ошибались. Появился биологический метод с использованием клея веносил, когда пациенту даже не требуется проводить местную анестезию и носить компрессионный трикотаж. Да, метод очень хорош, но пока широко неприменим из-за дороговизны расходного материала. И, к сожалению, тоже имеет ряд ограничений. Поэтому выбор методики лечения пациента с варикозной болезнью всё же остаётся за врачом.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Санкт-Петербург — город с очень богатой историей. И необходимо соответствовать людям, которые эту историю создавали. Петербургский доктор — это врач с большой буквы. Высокий профессионализм, эрудиция, чуткое, внимательное отношение не только к больным, но и ко всем, с кем контактируешь в жизни.

– Назовите свой любимый фильм, сериал о медицине?

– Если говорить о старых фильмах, то мне нравится фильм «Собачье сердце». Доктор Преображенский Филипп Филиппович олицетворяет, на мой взгляд, идеального доктора. А если по новым фильмам - то личность доктора Рихтера, особенно его профессиональная сторона. Браться за самые тяжёлые и непонятные, на первый взгляд, случаи, проводить дифференциальную диагностику, находить верное решение по лечению заболевания. Хороший врач должен объединить в себе лучшие качества этих двух персонажей. Он должен внимательно относиться к пациентам и быть профессионалом своего дела! Не бояться трудных случаев и стараться помочь каждому пациенту.

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