Восемь новорожденных нерпят спасли из Невы

Буквально за несколько дней в центре спасения тюленей и нерп в Петербурге появилось восемь новых малышей. Об этом во вторник, 10 марта, рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы. Все они щенки ладожских нерп, которые остались сиротами из-за аномально теплой зимы. Тонкий лед, которого практически не было в этом году, очень рано начал таять и дрейфовать из озера по Неве. А вместе с ним и малыши нерпята. Был отмечен случай, когда щенков сопровождала самка даже в центре города.

Небывалое количество пациентов появилось в фонде за последние дни / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

- Практически все они были подобраны в Неве, на берегу или с проплывающих льдин. Нерпята - бельки, возраст некоторых из них не более 2-3 дней. Для нас всегда это очень и очень сложные пациенты, и никогда прежде мы не получали одномоментно такое их количество, - рассказали в фонде.

Спасатели МЧС были счастливы помочь малютке / Фото: vk.com/id115463662

Одну из малюток спасли с дрейфующей льдины бравые МЧСники. Нерпочку заметили днем 6 марта. Она была совсем одна, по середине Невы, а вокруг нее кружила стая ворон, которые то и дело атаковали малышку. Когда пушистую девочку спасли от диких птиц, ее передали специалистам. Оказалось, что ей всего один-два дня от роду и весила не более четырех килограмм.

На Неве спасли одинокого нерпенка, дрейфующего на льдинке.Подробности: https://www.spb.kp.ru/daily/27101/4174921/

- Это самый коричневый белек из всех когда-либо нами виданных ладожских бельков. Они обычно коричневатые, но вот такой вот экземпляр мы видим впервые. Как и все наши новорожденные пациенты, она требует к себе особо трепетного отношения и ухода, - рассказывают специалисты.

Малыши уплывают на тонких льдинах, некоторых продолжают сопровождать мамы, несмотря на центр города / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

Такого количества нерпят, которые находятся в опасности или гибнут, в Ладожском озере и Финском заливе не было долгие годы / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

Еще двоих малышей обнаружили в понедельник, 9 мая. Они дрейфовали на небольшой льдине по Неве, вдоль Свердловской набережной. Нерпят заметили внимательные петербуржцы, прогуливающиеся в солнечную погоду. Все начали звонить в Фонд друзей балтийской нерпы и знаменитым в Петербурге волонтерам «Кошкиспас», которые незамедлительно прибыли на место во всеоружии: гидрокостюм, веревки, лодка и храбрые сердца.

Двоих нерпят заметили петербуржцы у Свердловской набережной / Фото: "Кошкиспас"

- К нашему приезду рыбак с биологом достали одного нерпенка сачком. Второй «меховик» уполз вглубь льдины. Мы сменили девушку-биолога в лодке, выбрались на лед за шустрым ребенком. Ребенок сделал ласты, но от нас так просто не уползешь, - поведали волонтеры.

Малышей удалось вытащить на берег / Фото: "Кошкиспас"

Спасенных малышей поместили в сумку с водичкой из реки и отвезли в центр. Там новых пациентов сразу же отдали в руки специалистам, которые осмотрели бельков, взвесили и отправили на карантин.

Детенышам, которым 2-3 дня от роду, отвезли в центр Фонда, где за ними будет профессиональный уход / Фото: "Кошкиспас"

- Главные опасности для нерпят сейчас это - стресс, вызванный слишком резкими изменениями в их жизни, и нарушения нормальной терморегуляции организма, с которыми нам сейчас ежечасно приходится бороться. К сожалению, одна из уже нерпочек погибла, - сообщили печальную новость сотрудники центра.

К сожалению, не всех бельков успевают спасти. Специалисты рассказали, что за праздничные дни еще значительное число нерпят проплыло вниз по Неве и больше о них пока ничего не известно.

Некоторых успевают спасать, но тысячи малышей гибнут / Фото: ВК "Фонд друзей балтийской нерпы"

- По состоянию попавших к нам животных можно сказать, что их собратьям по несчастью, которые плавали на последних ладожских льдинках, крупно не повезло, так как находиться в холодной воде больше нескольких минут они не могут и утонут или уже утонули. Вот такой вот нерпоапокалипсис.

Напомним, что зоологи настоятельно рекомендуют ни в коем случае не пытаться спасти животное самостоятельно. Лучше не беспокоить животное и стараться не показывать ему своего присутствия, чтобы не напугать. В первую очередь необходимо сразу позвонить по телефону горячей линии 699-23-99, описать животное, его местонахождение, сделать фотографии и ждать приезда специалистов.

Двух детенышей нерпы спасли с льдины в Неве .Видео: "Кошкиспас"

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