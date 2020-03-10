2020-03-10T14:29:46+03:00
Общество

В ТК «Невский Центр» открылся фирменный магазин Samsung

Здесь представлен широкий выбор смартфонов, телевизоров, планшетов, часов и аксессуаров бренда
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В ТК «Невский Центр» открылся фирменный магазин Samsung. Фото предоставлено ТК «Невский Центр».В ТК «Невский Центр» открылся фирменный магазин Samsung. Фото предоставлено ТК «Невский Центр».
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Магазин в новом формате разместился на первом этаже ТК «Невский Центр». Здесь покупатели смогут познакомиться с устройствами производителя, получить профессиональную консультацию специалистов и стать обладателем последних новинок бренда.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

- Мы готовы предложить нашим клиентам высокий уровень обслуживания и сервиса. Каждый наш продавец проходит обучение и аттестацию в тренинг-центре Samsung и является квалифицированным специалистом, – отметила бренд-менеджер Samsung компании NBCom Group Алина Беляева.

Она добавила, что выбор «Невского Центра» в качестве торговой площадки-партнера не случаен. Доступное месторасположение и современное оснащение ТК позволят поклонникам Samsung совершать покупки в максимально комфортных условиях в течение всей недели, без перерыва на праздники или выходные.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

- Samsung органично дополняет линейку магазинов электронной техники, расположенных в торговом комплексе. Мы надеемся, что обновленный формат магазина понравится посетителям, – комментирует руководитель пресс-службы ТК «Невский Центр» Дмитрий Кирман.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

СПРАВКА

NBCom Group – это мультибрендовый магазин NB computers, фирменные магазины Samsung, брендшопы Sony Centre, сеть магазинов iPort – Apple Premium Reseller, интернет-магазины по каждому направлению, а также сервисные центры iPort и Samsung. В России у компании 9 фирменных магазинов Samsung: в Петербурге, Мурманске, Казани и Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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