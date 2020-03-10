2020-03-10T15:54:14+03:00
Общество

Сигма Моторс порадовали женщин 8 марта

Кроме праздничного тест-драйва были поздравления и комплименты
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8 марта каждый желающий мог пройти тест-драйв любого автомобиля марки Volkswagen. Фото: Дмитрий Гончаров.8 марта каждый желающий мог пройти тест-драйв любого автомобиля марки Volkswagen. Фото: Дмитрий Гончаров.
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Официальный дилер Сигма Моторс 8 марта поздравил всех женщин с праздником. Уютный дилерский центр вместил в себя все необходимое для создания яркого весеннего настроения. С 12.00 до 17.00 гостей ждали подарки и возможность совершенствовать свои навыки вождения на тест-драйвах и лучше познакомиться с любимым автомобилем поближе.

Девушкам в международный женский день официальный дилер Сигма Моторс традиционно дарил яркие впечатления и поздравления. Кроме того, представительницы прекрасного пола могли расслабиться в уютных креслах, пока профессиональные визажисты и стилисты создавали для них стильный макияж и прически, а также получить свой незабываемый подарок.

Также получить особый комплимент в виде подарка смогли все желающие, кто записался и прошел на тест-драйв любого автомобиля марки Volkswagen в этот день.

Профессиональные визажисты и стилисты создавали девушкам стильный образ. Фото: Дмитрий Гончаров.

Профессиональные визажисты и стилисты создавали девушкам стильный образ. Фото: Дмитрий Гончаров.

СПРАВКА

Официальный дилер Сигма Моторс предоставляет полный комплекс услуг по приобретению и обслуживанию автомобилей бренда Volkswagen в Санкт-Петербурге и на территории Северо-Западного региона. Почему клиенты выбирают Сигма Моторс? Уникальное расположение в одном из старейших центральных районов Санкт-Петербурга, команда профессионалов, любящих свое дело и забота о каждом клиенте. Подробнее о дилерском центре и его предложениях можно узнать на официальном сайте sigma-motors.ru или по телефону: 8 812 424 63 96

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ИСТОЧНИК KP.RU

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