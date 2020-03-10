«Это просто мыльный пузырь»: в обменниках и банках объяснили, почему не стоит бросаться менять валюту в Санкт-Петербурге

В минувший понедельник, 9 марта, в обменниках Санкт-Петербурга царил небывалый ажиотаж, сообщали городские СМИ. На фоне известий о том, что доллар растет, а рубль стремительно катится по наклонной, сотни горожан выстроились в огромные очереди, чтобы успеть прикупить сотню-другую "вечнозеленых". Сегодня, 10 марта, ажиотаж поутих. Мы прошлись по центру Санкт-Петербурга в поисках гигантских очередей, но не нашли ни одной. И даже больше того - сотрудники обменных пунктов на наш вопрос о том, куда девался повышенный спрос, только округляли глаза.

- А кто вам сказал, что он вообще был? - удивилась девушка в обменом пункте на Лиговском проспекте - том самом, где, если верить сообщениям СМИ, вчера стояли самые длинные очереди. - Люди шли, конечно, но в пределах нормы. У нас весь день валюта лежала - и тут и в других отделениях - бери не хочу! Мыльный пузырь это все, не верьте слухам.

Работники банков особого ажиотажа не наблюдают - людей лишь чуть больше, чем обычно.Фото: Олег ЗОЛОТО

О лихорадочном спросе на иностранную валюту, как выяснилось, ничего не знают и в отделениях банков.

- Конечно, сегодня валютой интересуются активнее, чем обычно, - заверили нас в одном из банков на Невском проспекте. - Вы, например, с утра уже пятые, кто хочет купить доллары или евро. Но какого-то особого ажиотажа мы не наблюдаем - да, прирост есть, но в целом все работает в штатном режиме.

Причин тому, утверждают наши собеседники, две. Во-первых, на дворе разгар рабочего дня - в такое время и обычных-то клиентов в банках, как правило, бывает маловато, а уж "валютных" - тем более. Во-вторых - и это, пожалуй, главное - покупать сейчас доллары просто-напросто невыгодно.

- Я вот никуда не бегу и ничего не покупаю, - доверительно сообщает женщина в обменнике на Лиговском. - Если вам интересно, это просто народ дурят. Доллар уже с утра упал на два рубля. А на следующей неделе, скорее всего, вообще откатится к старому курсу. Так что лучше подождать.

Скачка доллара эксперты советуют не доверять - курс еще не утвердился до конца.Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ

Александр Ходачек, президент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в Петербурге:

- На мой взгляд, для того, чтобы бежать сейчас со всех ног в обменные пункты, никаких предпосылок нет. Что происходит с курсом валюты, до конца не понятно. 10 марта только за два часа торгов на бирже стоимость нефти выросла на 12 % - и есть вероятность того, что это только начало. Как поведут себя банки, тоже неясно. Поэтому, я считаю, что люди, которые сейчас планируют вложиться в валюту, могут на этом потерять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто заработает на падении рубля

В выигрыше окажутся российские экспортеры, считает эксперт Михаил Делягин (подробности)

Нефть упала. Что будет с курсом рубля

На фоне падения цен на нефть на международном валютном рынке резко подскочили курсы доллара и евро (подробности)

Снижение нефти и курса рубля: что будет с отдыхом, ценами на технику и ставками по вкладам

Эксперты прокомментировали ситуацию на мировом финансовом рынке. Снижение цен на нефть повлияло на рубль. Как скажется это на обычных россиянах - выясняла "КП" (подробности)